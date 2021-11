Doszło do kradzieży kart graficznych z ciężarówki. Brzmi jak scenariusz z GTA VI, ale to prawda

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wiadomym jest, że karty graficzne to towar niezwykle pożądany w obecnych czasach, ale nigdy nie pomyślałbym, że dojdzie do ich kradzieży bezpośrednio z ciężarówki dostawczej. Prędzej widziałbym to jako scenariusz z GTA VI lub GTA Online, z którego zresztą pochodzi powyższy screen.

Wydarzenie miało miejsce 29 października 2021 roku między San Francisco a centrum dystrybucyjnym w południowej Kalifornii. Poszkodowana jest firma EVGA, której to modele skradziono.

Informujemy, że 29 października 2021 roku, z ciężarówki jadącej z San Francisco do naszego centrum dystrybucji w południowej Kalifornii, skradziono dostawę kart graficznych EVGA GeForce RTX z serii 30. Te karty graficzne cieszą się dużym popytem i każda z nich ma szacunkową wartość detaliczną od 329,99 do 1959,99 dolarów. – pisze Jacob Freeman, Product Manager, na łamach forum EVGA

W związku z powyższymi cenami można brać pod uwagę, że w okradzionym transporcie znajdowały się m.in. modele RTX 3060 oraz RTX 3090. Cóż, złodzieje najpewniej będą mieli się na czym obłowić, jeśli policja ich nie odnajdzie, a układy GPU trafią na sprzedaż. Nie jest jednak tak kolorowo.

W dalszej części swojego wpisu Jacob Freeman ostrzega, że EVGA zna numery seryjne skradzionych jednostek, a takim jakakolwiek gwarancja nie przysługuje. Każdy może zweryfikować, czy posiada egzemplarz z legalnej dystrybucji, sprawdzając numer seryjny na stronie EVGA Warranty Check. Osoby, które podejrzewają, że mają ewentualnie kradziony sprzęt, mają się kontaktować pod adres stopRTX30theft@evga.com.