NVIDIA GeForce RTX 5050 oficjalnie. Budżetowy Blackwell z AI i DLSS 4

Kolejny przedstawiciel serii RTX 50 już zmierza na rynek. NVIDIA właśnie oficjalnie zaprezentowała desktopową wersję RTX 5050. To siódma karta graficzna oparta na architekturze Blackwell, która trafi do sprzedaży w drugiej połowie lipca w cenie startowej 249 dolarów.

NVIDIA RTX 5050 – budżetowa karta graficzna z solidnym kopem

GeForce RTX 5050 to karta skierowana do graczy szukających czegoś w niższym segmencie cenowym, ale z nowoczesnymi technologiami. Na pokładzie znajdziemy 2560 rdzeni CUDA, 8 GB pamięci GDDR6 (20 Gbps) i przepustowość rzędu 320 GB/s. Co ciekawe, to aż o 43% więcej niż oferował RTX 3050. TDP wynosi 130 W, a zasilanie obsłuży pojedyncze 8-pinowe złącze PCIe.

W zestawie dostajemy także rdzenie Tensor 5. generacji i RT 4. generacji, które mają zapewnić nawet 6-krotny wzrost wydajności AI względem RTX 3050. NVIDIA chwali się też, że DLSS 4 potrafi zapewnić nawet 4-krotny wzrost płynności. Bez wspomagaczy, w tytułach e-sportowych jak Apex Legends, Counter-Strike 2 czy Overwatch 2, zyski wynoszą średnio 50–60%.

Karta nie będzie mieć własnej Founders Edition, ale wszyscy główni partnerzy NVIDIA przygotują własne warianty z autorskimi chłodzeniami i sekcją zasilania VRM w układzie 5-fazowym. Porównując RTX 5050 z RTX 3050, różnice są naprawdę konkretne. Choć oba modele mają tyle samo rdzeni CUDA, to nowa karta oferuje dużo szybszą pamięć, lepsze rdzenie RT i Tensor oraz zauważalne skoki w wydajności. NVIDIA dodała też do porównań mobilnego RTX 4050 – w tym przypadku zyski są mniejsze, bo 10-20%, ale i tak wypadają korzystnie, biorąc pod uwagę niższą cenę desktopowego modelu.

Karta ma rywalizować głównie z układami Intela: Arc B580 12 GB i Arc B570 10 GB, które kosztują odpowiednio 219 i 249 dolarów. Jeśli cena w Polsce nie pójdzie za bardzo w górę, RTX 5050 może być ciekawą propozycją do budżetowego grania w 1080p, zwłaszcza z DLSS.

Źródło: Wccftech