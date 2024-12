Joker 2 niebawem na streamingu. Sprawdzicie w domu, czy jest aż taki zły

Chętni na obejrzenie jednego z największych filmowych niewypałów tego roku w zaciszu własnego domu mogą to robić od jakiegoś czasu, ale trzeba płacić – za wypożyczenie lub kupno. Teraz jednak wymagany będzie jedynie abonament Max, bowiem tam właśnie Joker 2: Folie a Deux pojawi się w bibliotece.

Joker 2 z datą premiery na Max

Musical z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą podzielił widzów w kinach, ale nie tylko ich, bo także i krytycy nie mogli dojść do konsensusu w sprawie produkcji. Nic dziwnego, że kinowy, potencjalnie jedynie, hit, zgarnął tak marne oceny. Obraz ten w serwisie Rotten Tomates ma jedynie 32% pozytywnych ocen krytyków i tyle samo pozytywnych ocen widowni. Jest więc źle, by nie rzec – tragicznie.

Debiut w serwisie Max może jednak zagwarantować obrazowi drugą młodość. W końcu spora część widzów, która jednak nie wybrała się do kin, może nadrobić seans w domu. Jeśli również na to czekacie, cieszę się donieść, iż Joker 2: Folie a Deux w serwisie Max pojawi się już 13 grudnia 2024 roku. Poznaliśmy tę datę na oficjalnej rozpisce streamingowego serwisu na Instagramie.

Przy budżecie wynoszącym ponad 200 mln dolarów, obraz w weekend otwarcia zarobił jedynie 110 mln dolarów. Do tego został pokonany nawet przez, wydawać by się mogło, niszowy horror Terrifier 3. Na szczęście to nie jest tak, że przed świętami dostaniemy tylko słabą, odgrzewaną kaszankę. Na dniach w serwisie Max pojawi się również Bettlejuice Beetlejuice, czyli druga część kultowego dzieła Tima Burtona. Debiut zaplanowano na 6 grudnia.

