Polski drift sprawdzisz za darmo. Demo Japanese Drift Master z datą premiery

Japanese Drift Master zainteresowało mnie od pierwszego zwiastuna i pokładam ogromne nadzieje w tym polskim tytule o japońskim drifcie. Póki co widzieliśmy kilka filmików z gry, w tym gameplay’e, jednak najbardziej kusi, by samemu przetestować model jazdy. To na szczęście wydarzy się już niedługo, ponieważ wersja demo JDM nadciąga!

Demo Japanese Drift Master na Festiwalu Steam

Gaming Factory zamierza pokazać demo nadchodzącej gry o drifcie w pierwszej połowie października. Jak czytamy na karcie Steam produkcji:

Za każdym razem, gdy pytaliście nas o datę demo wersji JDM, odpowiadaliśmy Wam, że jest to “TOP SECRET”. Aż do dzisiaj! Chcielibyśmy oficjalnie ogłosić, że JDM pojawi się na Steam Next Fest już 9 października 2023 r. Steam

Zatem już 9 października dorwiemy się do JDM. Nie wiemy jeszcze, jaki wycinek gry zostanie udostępniony w formie demo. Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory, zdradził jedynie: pokażemy fragment, który odzwierciedli kwintesencję naszego tytułu i, mam nadzieję, jeszcze bardziej rozbudzi oczekiwania względem pełnej wersji. Jeśli pojawią się jakieś szczegóły, na pewno o tym napiszemy.

Przypomnę, że Japanese Drift Master przeniesie nas do jednego z regionów Japonii na wzór tego, w którym narodził się drifting i odbywały się pierwsze wyścigi touge. Otrzymamy kilometry różnorodnych dróg, inspirowanych prawdziwymi lokacjami i tymi znanymi z lokalnej popkultury.

Premiera gry jest planowana na 2024 rok. Póki co mowa o PC, lecz jak już wcześniej ujawniono, producent nie zamyka się na wersje dedykowane konsolom.