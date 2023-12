Jak podłączyć telefon do telewizora? Zrobisz to z kablem lub bezprzewodowo

Podłączenie telefonu do telewizora jest proste i nie wymaga od nas specjalnego sprzętu. Mamy kilka opcji, dzięki który możemy wyświetlić ekran smartfona na telewizorze. Jak to zrobić? Przygotowaliśmy poradnik, dzięki któremu dowiecie się, jak podłączyć telefon do telewizora. Nawet jeżeli nie macie Smart TV!

Spis treści:

Łączenie telefonu z telewizorem

Możliwość podłączenia telefonu do telewizora to świetna opcja, która przyda się w wielu sytuacjach. Możemy w ten sposób wyświetlić zawartość naszego telefonu na dużym ekranie. Dzięki temu obejrzymy wspólnie zdjęcia z wakacji z naszą rodziną, czy skorzystamy z gier lub innych aplikacji, których nie mamy na naszym telewizorze.

Możemy w ten sposób również zastąpić przystawkę Smart TV. Po połączeniu telefonu z telewizorem możemy na dużym ekranie obejrzeć seriale z platform streamingowych, przejrzeć internet czy włączyć YouTube lub inne treści z naszego smartfona. Jak podłączyć telefon do telewizora? Jest kilka metod. Niektóre są bezprzewodowe, inne będą wymagać użycia odpowiedniego kabla.

Jak podłączyć telefon do telewizora?

Jak podłączyć telefon do telewizora bezprzewodowo?

Łączenie telefonu z telewizorem bezprzewodowo to najłatwiejsza i najwygodniejsza opcja. Dzięki niej nie musimy korzystać z żadnego kabla. Tym samym nie jesteśmy ograniczeni np. jego długością. W tym wypadku wystarczy być w odpowiedniej odległości tak, aby nasz telefon i telewizory były w swoim zasięgu.

Jak podłączyć telefon z telewizorem przez Bluetooth?

Współczesne telefony i telewizory są wyposażone w moduł Bluetooth. Ten służy do łączenia z innymi urządzeniami, np. słuchawkami, głośnikami i nie tylko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać ten sposób na podłączenie smartfona z ekranem telewizora. Jak to zrobić? Po pierwsze, musimy włączyć Bluetooth w telefonie i telewizorze.

Przy pomocy telefonu wyszukujemy urządzenia dostępne w pobliżu. Gdy na liście pojawi się nasz telewizor, korzystamy z opcji Połącz. Wówczas na dużym ekranie pojawi się komunikat o próbie podłączenia telefonu. Akceptujemy go, a w razie dodatkowej opcji wybieramy tę dotyczącą wyświetlania zawartości na ekranie telewizora. W ten sposób możemy korzystać z telefonu na telewizorze. Warto pamiętać, żeby oba urządzenia były dość blisko siebie. W innym wypadku może dojść do rozłączenia.

Wi-Fi Direct, sposób na podłączenie telefonu do telewizora

Funkcja Wi-Fi Direct pozwala podłączyć telefon do telewizora bez korzystania z kabli czy modułu Bluetooth. Sposób ten jest całkiem prosty, a tak naprawdę wymaga od nas jedynie posiadania sieci Wi-Fi w domu. Jak skorzystać z tej opcji? Najpierw upewnijmy się, że nasz telewizor posiada moduł Wi-Fi Direct.

Teraz przechodzimy do ustawień telewizora, wyszukujemy opcję Wi-Fi Direct i włączamy możliwość łączenia się z innymi urządzeniami. Kolejny krok wykonujemy na smartfonie. Z poziomu telefonu włączamy Wi-Fi Direct i korzystamy z jednej z kilku funkcji, np:

Screen Mirroring

Smart View

Szybkie połączenie

Wyszukujemy nasz telewizor i wybieramy opcję Połącz. Po zaakceptowaniu ewentualnych okienek z potwierdzeniem będziemy mogli wyświetlać ekran telefonu na telewizorze. Ważne, aby oba urządzenia były podłączone do sieci Wi-Fi, choć nie musi to być ta sama sieć w przypadku telewizora i telefonu.

Łączenie telefonu z telewizorem Smart TV

Jeżeli mamy telewizor z technologią Smart, to połączenie go z telefonem będzie jeszcze prostsze. Wystarczy, że posiadamy w domu Wi-Fi, a oba urządzenia (zarówno telewizor jak i smartfon) znajdują się w obrębie tej samej sieci. Jak podłączyć telefon z telewizorem Smart?

W pierwszej kolejności pobieramy na nasz telefon aplikację Google Cast, a następnie upewniamy się, że oba urządzenia znajdują się w obrębie tej samej sieci. Następnie przy pomocy telefonu wybieramy aplikację lub plik, który chcemy wyświetlić na ekranie telewizora. Może to być serwis streamingowy, YouTube, album ze zdjęciami lub pliki wideo, które posiadamy na naszym telefonie.

W prawym górnym rogu znajdziemy przycisk udostępniania. Wciskamy go, a naszym oczom ukaże się menu z wyszukiwaniem urządzeń, którym możemy udostępnić ekran. Znajdujemy na nim nasz telewizor i wybieramy go. Potwierdzamy chęć połączenia (również na ekranie telewizora) i to tyle. Od teraz możemy cieszyć się ekranem telefonu na telewizorze. Wszystko to dzięki technologii Smart. Na szczęście dziś niemal wszystkie telewizory ją posiadają. Jeżeli chcecie kupić dobry telewizor Smart, możecie skorzystać z naszego poradnika.

Jak podłączyć telefon z telewizorem przewodowo?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy korzystać z funkcji Bluetooth, Smart czy Wi-Fi Direct, to możemy użyć kabla. Zależnie od posiadanego modelu telewizora i telefonu przyda nam się inna wtyczka. W każdym wypadku możliwe będzie jednak wyświetlenie plików z małego ekranu na dużym. Jakie opcje mamy, gdy chcemy w ten sposób podłączyć smartfon do telewizora?

Telefon do telewizora przy pomocy HDMI

Najbardziej oczywistym sposobem na przewodowe podłączenie telefonu z telewizorem jest wykorzystanie kabla HDMI. Telewizory posiadają przynajmniej parę złącz, dzięki którym mogą odbierać sygnały wideo i audio z zewnętrznych urządzeń. Pojawia się tu jednak pewien problem — praktycznie żaden telefon nie posiada wejścia HDMI. Jak to rozwiązać?

W tym wypadku niezbędna okaże się przejściówka z USB-C lub Micro USB na HDMI. Jedną końcówkę kabla podpinamy do przejściówki i telefonu, drugą podłączamy do telewizora. Teraz najłatwiejsza część. Wybieramy złącze, z którego odbierany jest sygnał. Pilotem do telewizora wskazujemy tę, do którego podpięliśmy telefon. To tak samo jak wtedy, gdy zmieniamy źródło sygnału np. z konsoli na dekoder.

Czy można podpiąć telefon do telewizora przez USB?

Nie musimy mieć kabla HDMI ani specjalnej przejściówki, aby wyświetlać obraz z telefonu na telewizorze. Jak to zrobić? W tym wypadku niezbędny okaże się kabel USB, nawet taki, który używamy do ładowania telefonu. Najpierw musimy upewnić się, że nasz telewizor posiada port USB. Na szczęście nawet starsze modele są wyposażone w kilka gniazd, dlatego nie musimy mieć nowoczesnego Smart TV, aby skorzystać z tej opcji.

Teraz wystarczy podpiąć końcówkę kabla do telefonu (USB-C lub Micro USB), a drugą część do telewizora. Najczęściej jest tam standardowe złącze USB, jak w komputerze czy laptopie. Następnie na ekranie telefonu wybieramy sposób, w jaki ma być traktowany w połączeniu z telewizorem. Powinna to być opcja Przesyłanie plików lub MTB. Teraz na ekranie telewizora znajdujemy folder Media lub zmieniamy źródło obrazu na sygnał z USB. W ten sposób możemy wyświetlać rzeczy z telefonu na ekranie telewizora.

Połączenie telefonu z telewizorem. Czy można grać w gry?

Choć da się podłączyć telefon z telewizorem, to nie oznacza to, że duży ekran będzie równie mocno funkcjonalny. Bardzo często podczas takiego podłączenia występuje małe opóźnienie. Jeżeli oglądamy zdjęcia lub serial, problem nie będzie zauważalny. Gorzej, gdy chcemy w ten sposób np. pograć w gry.

Wtedy lag da nam się we znaki, przez co nie będzie się dało pograć w komfortowych warunkach. Dlatego jeżeli chcecie pograć w gry mobilne na dużym ekranie, to o wiele lepszym rozwiązaniem okaże się Smart TV lub po prostu zakup odpowiedniej przystawki, np. Chromecast.