Najlepsze telewizory do 3000 zł. Świetne modele dla graczy i dla fanów filmów i seriali

Najlepsze telewizory do 3000 zł to sporo dobrych urządzeń, a nawet parę wyjątkowo wartych swojej ceny. W poniższym rankingu zestawiliśmy ze sobą najciekawsze modele i wybraliśmy te dla graczy oraz dla domowych kinomanów.

W przeciwieństwie do poprzedniego rankingu tym razem skupiamy się na kolejnym progu cenowym. Różnica pozornie nie jest wielka w kontekście urządzeń RTV, bo to przecież tysiąc złotych. W praktyce jednak zmienia wiele, bo da się już tutaj znaleźć naprawdę świetne modele, w tym takie, które wręcz proszą się o wieczorne sesje przy najpiękniejszych grach na PS5 czy Xbox Series.

TUTAJ ranking najlepszych telewizorów do 2 tys. zł!

Najlepsze telewizory do 3000 zł – na co zwrócić uwagę?

Wybierając model w przedziale mniej więcej 2 – 3 tys. zł, trzeba skupić się przede wszystkim na zrozumieniu, do czego jest nam potrzebny. Nie oznacza to, że znajdziemy tu urządzenia typowo gamingowe i typowo do filmów, choć takie też są. Chodzi po prostu o dobór odpowiednich parametrów w stosunku do naszych oczekiwań.

Tutaj na spokojnie można (a nawet trzeba!) zwracać uwagę na częstotliwość odświeżania obrazu. Wszystko powyżej 60 Hz idealnie nadaje się do konsol obecnej generacji, ale jeżeli nie zależy Wam na gamingu, 60 Hz starczy do filmów i seriali. Przekątna to inna sprawa, bo to od niej zależy, czy dany TV sprawdzi się w salonie, zdobiąc główną przestrzeń naszego domu/mieszkania czy też raczej trafi np. do sypialni lub pokoju dziecka.

Dla graczy istotne są wszelkie funkcje ułatwiające rozgrywkę, w tym obecność czegoś na kształt automatycznego Trybu Gry, a także technologie pokroju VRR, ALLM, które zazwyczaj są obecne przy każdym modelu obsługującym wejście HDMI 2.1. VRR zagwarantuje nam płynny obraz bez żadnych „skoków”, a ALLM sprawdzi się, gdy bardzo zależy nam na responsywności i szybkości.

Najlepsze telewizory do 3000 zł:

Bodaj jedno z najbardziej popularnych urządzeń w tym przedziale cenowym i bardzo słusznie. To w końcu nie tylko ulubiony producent wielu Polaków, ale też sprzęt, który z powodzeniem może stanowić centrum salonu, telewizor do oglądania seriali i najnowszych filmów, a także jako urządzenie do PS5 i Xbox Series X. Za względnie niską cenę dostajemy całą gamę bogatych funkcji, w tym dynamiczny HDR, bardzo dobrze spełniające swoje zadanie głośniki i przyjemny w obsłudze system Tizen.

Kolejny Samsung na tej liście powinien przemówić do fanów marki, którzy liczą na więcej. W przeciwieństwie do powyższego modelu, dostajemy w pakiecie aż 65 cali, czyli w sumie naprawdę dużo. 4K Ultra HD, wsparcie HDR10+ i specjalny tryb gry powinny zaoferować godną rozrywkę. Szkoda, że (jak powyżej) nie dostajemy tu 120 Hz, ale chyba nie można mieć wszystkiego. Jak na obecne możliwości konsol do gamingu, i tak powinno wystarczyć.

Jeżeli szukacie czegoś stricte pod PlayStation 5, Sony rekomenduje ten właśnie model. W przedziale co 3000 zł jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych telewizorów od Sony. Japoński producent tym razem zadbał o fanów streamingu, którzy będą mogli cieszyć się (podobno) nieskazitelnie czystym i płynnym obrazem dzięki opcji Pure Stream wspieranej przez procesor Bravia Core. Co więcej, to jedno z tych urządzeń, które nawet nie prosi o dodatkowe głośniki czy soundbar, bo po prostu wbudowane spełniają pokładane w nich nadzieje. HDMI 2.1 z kolei zagwarantuje godną zabawę dla fanów gier wideo.

Czy da się kupić telewizor za 2 499 zł, który zachwyci jakością obrazu? LG dzięki wykorzystaniu swojej autorskiej technologii Nano Cell udowadnia, że jak najbardziej. Dzięki Nano Cell możemy cieszyć się realistycznym, dokładnym i bardzo głębokim odwzorowaniem barw na ekranie. Choć w teorii cała ta opcja polega na udoskonaleniu LCD z podświetleniem LED, wyświetlany obraz potrafi zachwycić. Jedno z niewielu urządzeń, które kosztuje bardzo sensownie do tego, co oferuje.

Teraz wchodzimy na głęboką wodę, bo na bogate pole telewizorów od TCL. Chiński producent ma sporą ofertę i to w często najniższych możliwych cenach. Do 3 tysięcy złotych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa urządzenia – w tym wspierany 60 Hz, 55-calowy model 4K UHD wydający się niemal stworzonym dla graczy. Szczególnie imponująco brzmi możliwość akcelerator gier wideo do 120 Hz, drastycznie podbijający częstotliwość wyświetlania obrazu w trybie Game Master 2.0. Oczywiście znajdziemy tu także ALLM wraz z innymi „ficzerami” HDMI 2.1.

Drugi TCL w tym rankingu może być mylony z pierwszym, ale tak się tylko wydaje. To urządzenie oferujące aż 65 cali i to w bardzo dobrej jakości. Do tego dostajemy dynamiczne ulepszanie kolorów, ale również wygładzenie ruchu, przez co obraz wydaje się płynny, pełen detali i niezwykle atrakcyjny wizualnie. Wszystko super dla fanów filmów i seriali, a dla graczy? Mamy tu HDMI 2.1 i ALLM, bez którego nie da rady kupić dobrego TV do gamingu. Także wszystko jest na swoim miejscu, o ile tylko aż tak zależy Wam na szerszej przekątnej.

Ten model Hisense istnieje przede wszystkim po to, aby trafić w każde gusta! Mamy więc do czynienia z 55-calowym potworem obiecującym nam sporo, w tym dopracowany tryb HDR, odświeżanie na poziomie 60 klatek i technologię Quantum Dot Color. Znaczy, że jest kolorowo. Jeżeli to brzmi jeszcze mało atrakcyjnie, to co powiecie na ulepszony tryb gry? Wiecie, taki ze wsparciem ALLM i VRR (acz do 60 Hz). Brzmi naprawdę nieźle, a w tym przedziale cenowym to jeden z najbardziej uniwersalnych modeli.

Nie mógłbym sobie darować, gdyby w tym rankingu nie było modeli od Philipsa i to ze wsparciem Ambilight. Mówcie, co chcecie, ale technologia ta sprawdza się wyśmienicie. Czy to zwykłe spotkanie ze znajomymi i włączenie czegoś na kształt realistycznego „kominka 3D”, czy wieczorna sesja przy grach wideo, gdy salon rozświetlają nam kolory z tyłu telewizora dopasowane do tego, co dzieje się na ekranie. Efekt jest wspaniały, ale potencjał tego modelu nie kończy się tylko na tym. Jest zgodność z HDR, 60 Hz, 55 cali, więc wszystko, co niezbędne, aby cieszyć się rozrywką.

W końcu coś dla prawdziwych gamingowych łasuchów – model z rzeczywistym odświeżaniem 144 Hz, który idealnie sprawdzi się jako element ekwipunku zajadłego fana filmów i seriali oraz gracza. Jako TV pod konsolę w stylu PS5 czy Xbox Series X jest idealny, bo nie musicie martwić się o płynność ani o jakość obrazu. Sharp przedstawia stosunkowo świeże urządzenia z 50 calami, autorską technologią zwiększającą płynność ruchu oraz ulepszonemu streamingowi. Do tego wsparcie wszystkiego, co obiecuje HDMI 2.1 i voilà, mamy coś, na co warto zwrócić uwagę!

Kolejny w rankingu model z technologią Nano Cell od LG to poezja smaku dla prawdziwego konesera multimedialnej rozrywki. Pod wieloma względami jest nieco bardziej zaawansowanym kuzynem wymienionego wcześniej LG, ale oferuje 120 Hz, więc wydaje się jeszcze lepszą platformą do gier wideo. Nie można też zapomnieć, że wszystkie modele z tej linii wspierają aplikację GeForce NOW, czyli streaming gier z chmury, dzięki czemu grać można na telewizorze bezpośrednio, bez obawy o posiadanie konsoli. Co ciekawe, nie tylko gracze znajdą tu sporo dobrego, bo dzięki wsparciu technologii Filmmaker Mode, wyświetlane obrazy mają przypominać jakością swoje kinowe odpowiedniki.