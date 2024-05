Te telewizory zgarniecie w supercenach. Idealne modele do PS5 i Xbox Series X

W RTV Euro AGD trwają obecnie “Mistrzowskie Okazje”. W praktyce akcja ta oznacza wielkie promoce i kody rabatowe, nie tylko dla największych fanów sportu i tych, którzy nie mogą doczekać się Mistrzostw Euro 2024! To przecież także idealny sygnał dla graczy, którzy mogą kupić sprzęt pod siebie w niższych cenach.

Top 3 telewizory dla gracza w promocji:

Zacznijmy może od początku, czyli w teorii najkorzystniejszej ceny i to nie na byle jaki model, bo na absolutny top w polskich domach. Nie we wszystkich, ale nie będziemy ukrywać, że w naszym kraju króluje Samsung, który zazwyczaj oferuje modele idealnie wycenione w stosunku do jakości. Żeby nie było, w tym wypadku LG doczekało się największej obniżki, a Philips oferuje coś, czego nie ma nikt inny. I co tu wybrać?

Trzy topowe telewizory dla gracza taniej!

Telewizor Samsung QE55Q80CAT nie jest przy tym wyjątkiem, bo za okazyjną ceną (szczególnie w promocji) idzie aż 55 cali istnego dobra, szczególnie dla graczy. Wykorzystano tu technologię QLED, czyli z zastosowaniem kropek kwantowych w formie podświetlania ekranu. Oznacza to, że TV dba o wysoki poziom luminacji, umożliwiając osiągnięcie wysokich kontrastów, żywych barw i finalnie ostrego obrazu. Gracze otrzymają więc opcję włączenia Quantum HDR 10+, technologię Dolby Atmos, skalowanie do 4K z wykorzystaniem SI (głównie do filmów i seriali, ale zawsze miły dodatek!) oraz zestaw “Zaawansowanych Funkcji Dla Graczy”, czyli pełną kompatybilność z PS5 czy Xbox Series X. Upłynniacz Ruchu+ zagwarantuje odświeżanie rzędu 120 Hz, a Ultraszeroki Widok w Grach mówi chyba sam za siebie.

Z kolei LG 65QNED813RE w zestawieniu nie pojawił się przypadkiem nie tylko dlatego, że mówimy o 65 calach, które perfekcyjnie sprawdzą się do wielu nowoczesnych wnętrz – telewizor to w końcu multimedialne centrum domu. To także bardzo duża promocja, dzięki której zaoszczędzimy aż 500 złotych, co w tym przedziale cenowym wydaje się świetną opcją. Za te niewielkie w zasadzie pieniądze mamy prawdziwego potwora umożliwiającego płynną rozgrywkę w 120 Hz, ze wsparciem HDMI 2.1, czyli technologii ALLM, VRR oraz AMD FreeSync.

Na koniec pozostał kolejny model o przekątnej rzędu 65 cali. Philips 65OLED818/12 z pozoru to urządzenie bardzo podobne, do swojego powyższego konkurenta, bo znów dostajemy wsparcie HDMI 2.1 ze wszystkimi kluczowymi atrakcjami dla graczy, a także odświeżanie rzędu 120 Hz i świetną jakość. W praktyce jednak model ten wyróżnia się opantentowaną technologią od Philipsa, czyli Ambilight. Jest to dodatkowe, znajdujące się z tyłu obramowania telewizora podświetlenie LED, które po włączeniu pada na ścianę za urządzeniem. Przybiera przy tym barwy zbliżone do tych, znajdujących się przy krawędziach ekranu, co daje nie tylko świetny efekt wizualny, ale i optycznie powiększa cały ekran, likwidując jakiekolwiek ramki, otwierając nas na zupełnie nowe doświadczenie. Świetne w gamingu i nie tylko!