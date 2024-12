Indiana Jones i Wielki Krąg – porównanie grafiki na PC i konsolach

Dzisiejsza premiera Indiana Jones i Wielki Krąg bez wątpienia jest istotnym wydarzeniem w kalendarzu prawdziwego gracza. Oto bowiem otrzymaliśmy nie tylko pozycję z popularnym bohaterem, ale i po prostu świetną grę. Pierwsze recenzje nie pozostawiają złudzeń – to jedna z najlepszych gier tego roku i genialna premiera w Xbox Game Pass, z której Microsoft na pewno może być dumny. Tym razem skupimy się jednak na bardzo konkretnym aspekcie zabawy – grafice.

Tytuł posiada spore wymagania sprzętowe i jest pierwszą grą na PC, która wymaga aktywnego śledzenia promieni. To samo z siebie gwarantuje nam sporą eksploatację kart graficznych. Jak sytuacja wygląda w porównaniu do innych platform? Tytuł jest dostępny również na Xbox Series X i S, dlatego poniżej możecie zobaczyć porównanie:

Zobacz też: Tibia, czyli MMORPG każdego Polaka. Kultowe momenty, które wspominamy po latach

Jak łatwo się domyślić, Xbox Series S ustępuje wersji z X czy dobrego PC. W tym wypadku rozdzielczość osiąga maksymalnie 1080p, często spadając do 900p, choć grać się da i jest stabilnie. Zauważyć możemy przycinanie niektórych odbić i świateł. W przypadku XSX gra może działać w skalowanym 4K, choć czasami rozdzielczość jest utrzymywana w granicach od 1620p do 1800p. Najlepiej może wyglądać wersja PC. Jeżeli macie odpowiedni sprzęt, to nawet natywne 4K i śledzenie promieni nie będą dla niego problemem.

Źródło: twistedvoxel.com