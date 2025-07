Kolejne przygody? Indiana Jones jest na nie gotowy

Studio MachineGames złapało wiatr w żagle. Po gorąco przyjętej premierze Indiana Jones and the Great Circle szwedzki zespół oficjalnie potwierdził, że pracuje nad kilkoma nowymi projektami. W komunikacie opublikowanym przy okazji najnowszych wyników finansowych studio mówi wprost: „Z ekscytującymi nowymi grami w produkcji, z optymizmem patrzymy w przyszłość, zarówno swoją, jak i całej branży”. Brzmi jak zapowiedź czegoś naprawdę dużego. Szczególnie że już we wrześniu gracze otrzymają nową zawartość do The Great Circle, rozszerzenie zatytułowane The Order of Giants. Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Co jeszcze szykuje studio, które wcześniej dało światu nowoczesne odsłony Wolfensteina?

Fanowskie spekulacje krążą głównie wokół dwóch tytułów: sequelu Indiany Jonesa i długo wyczekiwanej kontynuacji Wolfenstein III. Bethesda już kilka lat temu obiecała, że historia B.J. Blazkowicza jeszcze się nie skończyła. Pytanie tylko, kiedy MachineGames zdecyduje się odkryć karty. Nie znamy jeszcze tytułów ani dat, ale jedno wiemy na pewno: zespół w Szwecji nie zamierza osiadać na laurach.

Po ogromnym zainteresowaniu, jakie wzbudził The Great Circle, studio zyskało solidny grunt pod nogami i zaufanie graczy na całym świecie. Teraz wygląda na to, że chce wykorzystać ten moment najlepiej, jak potrafi.

