Powstaje wersja VR Horizona? Insider zdradza szczegóły

Według znanego insidera Firesprite Studios może pracować nad grą Horizon VR. Nie ma jednak pewności, jakiego typu byłaby ta produkcja.

W podcascie XboxEra Nick Baker powiedział, jakoby najnowszy nabytek Sony, czyli Firesprite Studios pracowało nad Horizon w wirtualnej rzeczywistości. To by mogło się zgadzać, ponieważ studio w swoim portfolio ma kilka gier VR. Ponadto deweloperzy zajmują się technologią wirtualnej rzeczywistości, a pełnoprawne przyłączenie się do rodziny Niebieskich, zdecydowanie umożliwiłoby im rozpoczęcie takiego projektu.

Insider nie wie jednak, jakiego typu byłaby taka gra. Nie ma pewności, czy tytuł stanie się dużą grą na kilka godzin, czy też mniejszym i krótszym doświadczeniem. Zaznacza, że zdecydowanie to nie będzie przeniesienie którejś z części serii do VR. Spodziewajmy się raczej spin offu osadzonego w świecie uniwersum.

Nie powiedziano mi, czy jest to pełnoprawna gra jak Half Life: Alyx, czy będzie to tylko doświadczenie jak Batman: Arkham VR. Tego akurat nie wiem. Nick Baker w podcascie XboxEra

Niemniej czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Sukces HL: Alyx udowodnił, że gry VR mogą się sprzedać i zainteresować graczy. Ponadto na ostatniej konferencji Sony nie pokazało żadnych gier VR, więc być może szykuje się jakaś niespodzianka. Zapewne dowiemy się niebawem.