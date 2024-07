Firesprite Studios tworzy nową grę AAA na PlayStation

Po raz kolejny mamy okazję poznać plany deweloperów na podstawie wystawionych ogłoszeń o pracę. Tym razem chodzi o Firesprite Studios czyli zespół, który ma w swoim portfolio VR-ową grę Horizon Call of the Mountain. Jak udało się dowiedzieć, ekipa pracuje właśnie nad zupełnie nową grą z segmentu AAA na PlayStation. Co ciekawe, do zespołu poszukiwanych jest aż 6 osób. Wiele wskazuje na to, że po wcześniejszych zwolnieniach Sony deweloper zaczął wracać do sił i szykuje się do pracy z większą mocą.

Co wiemy o nowej grze? Poza tym, że będzie to wysokobudżetowa produkcja, twórcom zależy na stworzeniu niezwykle mrocznej i klimatycznej przygody z mocną otoczką fabularną i narracją. Można zatem śmiało stawiać, że będzie to wyjątkowe doświadczenie dla jednego gracza. Co więcej, istotnym elementem gry ma być aspekt audiowizualny. Deweloperzy stawiają na fotorealizm i chcą dokonać prawdziwie generacyjnego przełomu na PS5.

Gra zapowiada się jako wprost idealna na konsole PlayStation, które uwielbiają się z wyjątkowymi produkcjami single player. Jeżeli dodamy do tego świetną grafikę i ciekawą fabułę, to może to być skuteczny przepis na sukces.

Źródło: thegamer.com