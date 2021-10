Horizon Forbidden West da graczom dużo swobody. Twórcy o nowych rozwiązaniach

Twórcy Horizon Forbidden West podzielili się nowymi szczegółami rozgrywki. Deweloperzy pozwolą graczom na większą dowolność w trakcie gry.

W grze rozbudowano system parkouru względem Zero Dawn. Gracze będą mogli liczyć na więcej zagadek środowiskowych oraz nowe możliwości w trakcie eksploracji świata produkcji.

Jest też wiele innych subtelnych, ale znaczących dodatków, które umożliwiają bardziej dynamiczną rozgrywkę. Wymieńmy tylko kilka przykładów: Aloy może skakać po ścianach, odskakiwać od powierzchni, wspinać się i wiele więcej. Choć może się to wydawać drobiazgami, w połączeniu tworzą one wciągające wyzwania środowiskowe i więcej opcji dla gracza. – powiedział David McMullen, Lead System Designer

Twórcy postawili też na oddanie w ręce graczy nowych narzędzi i opcji rozgrywki. Lead Combat Designer gry nie może się doczekać, aż fani odkryją to, co przygotowało Guerilla Games.

Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby dać graczom więcej możliwości wyboru i głębi i jesteśmy bardzo podekscytowani tym, jak ludzie będą grać jako Aloy, mając do dyspozycji tak wiele nowych umiejętności, broni i ekwipunku (…). Mieliśmy dużo zabawy przy tworzeniu fajnych i potężnych kombinacji, które gracze będą mogli odkryć (…). – powiedział Dennis Zopfi, Lead Combat Designer

Póki co wygląda na to, że Horizon Forbidden West nie zamierza odkrywać koła na nowo i po prostu rozbuduje znaną formułę zabawy. Patrząc na to, że rozgrywka w Zero Dawn spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, to według mnie bardzo rozsądny krok.

Wczoraj Guerilla Games podrzuciło także parę fragmentów gameplay’u. Znajdziecie je w tym miejscu.