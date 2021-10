Ta detaliczna figurka z Horizon Forbidden West kosztuje kilka razy tyle co sama gra

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Gadżety dla graczy można znaleźć w praktycznie każdym przedziale cenowym. Nie brakuje też tych nieco droższych, które często kosztują równowartość nowej konsoli. Tak jest właśnie w przypadku figurki bohaterki Horizon Forbidden West.

Dystrybutorem tej miniaturowej Aloy jest kojarzone przez wielu kolekcjonerów Dark Horse Direct. Powstało nawet specjalne wideo, które ukazuje małą replikę postaci pod dosłownie każdym kątem. Obejrzyjcie, by zapoznać się z walorami tego naprawdę cieszącego oko dzieła.

Statuetka jest wykonana w skali 1/6 (wysoka na ok. 30 cm) i odpowiada za jej wykonanie firma PurArts. Przewidziano produkcję jedynie 2 000 sztuk, więc śmiało można mówić o bardzo limitowanym nakładzie. Pozostając w temacie liczb, też sporo będzie trzeba za taką przyjemność zapłacić. Wyceniono ją na 399,99 dolarów, czyli blisko 1 585 zł. Mało to to nie jest, ale za jakość się ceni.

Kilka tygodni temu informowałem o innej przepięknej figurce, która trafiła do sprzedaży we wspomnianym sklepie. Widzieliście może Geralta z Rivii z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, który jedzie na Płotce? Jeśli przegapiliście wymieniony artykuł, zachęcam przejść tutaj. I tam czeka Was naprawdę świetnie wykonana edycja.