Prawie nikt nie skończył Hellblade 2. Co jest nie tak z tą grą?

Czy przeszliście Hellblade 2? Chyba znamy odpowiedź

To dość zaskakujące, ale nawet 90% graczy, którzy uruchomili Hellblade 2, nie ukończyło produkcji od Ninja Theory. Na to wskazują statystyki osiągnięć w grze na platformie Xbox. Finałowa odznaka za przejście produkcji zostało odblokowane przez zaledwie 13% graczy. Niemal co dziesiąty z nas (którzy odpalili tytuł) nie poświęciło tych mniej więcej 7 godzin na dotarcie do końca. Nie brzmi to zbyt dobrze.

Gdy zagłębimy się w szczegóły, to robi się jeszcze dziwniej. Prawie połowa grających osób nie pokonała nawet pierwszego bossa. Ten pojawia się na ekranie relatywnie szybko, bo po około 30 minutach gry. Sam przeciwnik nie jest jakoś specjalnie trudny, a mimo to pokonało go zaledwie 52% graczy na Xboksie.

Z lekkim wstydem przyznam, że sam też nie ukończyłem jeszcze gry. Nie wynika to z faktu, że coś z produkcją jest nie w porządku. Ot, rozpocząłem grę po premierze, a później regularnie wpadały inne produkcje — to do przetestowania, czy po prostu zabawy na innej platformie. Nie ukrywam, że tytuł od Ninja Theory jest bardzo specyficzny i nastrojowy. Niekoniecznie jest to gra do przechodzenia w słoneczny dzień.

Źródło: trueachievements.com