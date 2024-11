Hellblade 2 z nieoficjalną wersją na PS4. To jeszcze gra czy już film?

Jedna z najlepszych tegorocznych gier Microsoftu, a zarazem i spora porażka sprzedażowa nie trafiła oficjalnie na konsole PlayStation. Gra być może w końcu zadebiutuje na PS5, ale niektórzy mogą ogrywać ją już na… PS4. Tak jakby.

Hellblade 2 niczym film na PS4

Kojarzycie te memy, z których jeszcze kilka lat temu śmiało się wiele osób, przedstawiające odpalonego choćby God of War na PS5 z dopiskiem “Gra na PS5”, a poniżej odpalony film z gameplayu na YouTubie z dopiskiem “Gra na PC”? No to w przypadku nieoficjalnej “konwersji” Hellblade 2 ktoś wziął to sobie chyba za bardzo do serca.

Internauta Lapy postanowił przenieść grę z konsol Xbox Series X/S na PS4. Czemu akurat na poprzednią generację? To proste – gra w tym wydaniu działa wyłącznie na złamanej konsoli, bo to produkt nieoficjalny. Nie zachęcamy do pobierania plików, choć sam temat jest niezwykle ciekawy, bo konwersji udało się dokonać w dość nieoczywisty sposób. Twórca nie uruchamia gry natywnie na PS4, a zamiast tego oferuje… film z gry z QTE.

Dobrze czytacie. Nieoficjalna wersja Hellblade 2 to tak naprawdę długi gameplay nagrany na oryginalnym wydaniu, dostosowany do tego, aby działał na konsoli PlayStation 4. Co ciekawe, nie jest to do końca film, bo pojawiają się sekwencje QTE. W trakcie walki czy eksploracji będziemy proszeni o wciśnięcie szybko konkretnego przycisku na padzie. Przypomina to trochę “filmy interaktywne” z Netfliksa czy choćby produkcje od Supermassive Games, choć ze znacznie mniejszą swobodą rozgrywki.

