Zaprezentowano świeżutki zwiastun Hellblade 2

Hellblade 2 zostało przedstawione w trakcie imprezy Xbox Games Showcase Extended. Twórcy pragną nam dostarczyć wyjątkowy tytuł.

Microsoft pokazał produkcje, której będą mogli pozazdrościć posiadacze konsol firmy Sony. Hellblade 2 powstaje bowiem wyłącznie z myślą o komputerach klasy PC i konsolach Xbox Series X/S, gra ma również trafić do abonamentu Xbox Game Pass. Założenia tytułu przedstawiał Tameem Antoniades kierujący pracami Ninja Theory. W jego opinii tytuł ma być czymś więcej niż zwykłym sequelem. Ma to związek z olbrzymim nakładem pracy wkładanym w projekt, ma to zaowocować świetnym odzwierciedleniem klimatu Islandii z IX wieku.

Czym uraczy graczy Hellblade 2?

Co konkretnie Antoniades miał na myśli? Mowa o zaangażowaniu zespołów artystycznych i dźwiękowych, które wykorzystają fotografię i fotogrametrię (technikę, która odtwarza kształty, rozmiary i wzajemne położenie obiektów na konkretnym obszarze w oparciu o zdjęcia). Na tym jednak nie koniec, na pokazie padły intrygujące słowa:

Jeśli chodzi o postacie, tworzymy prawdziwe kostiumy oraz skanujemy je. Kooperujemy z Epic Games, aby dostarczyć Wam cyfrowe postacie nowej generacji. Co zaś tyczy się walki, zależało nam na tym, aby była wyjątkowo realistyczna i brutalna, dlatego też Melina, będąca naszą główną aktorka, trenowała przez dwa lata, zaś nasi animatorzy odbyli szkolenie bojowe

Jeśli nie śledziliście na żywo imprezy Xbox Games Showcase Extended, możecie zapoznać się z trailerem znajdującym się poniżej. To, że Hellblade 2 zostanie dziś zaprezentowane, wiadome było od jakiegoś czasu (zobacz więcej). Chociaż szczegółowe informacje na temat produkcji nadal owiane są tajemnicą, to gracze powinni przygotować się na grę utrzymaną w tej samej konwencji co poprzedniczka. Będziemy więc mieli do czynienia z grą akcji, w której wcielimy się w wojowniczą Senuę. Dokładna data wydania nie została jeszcze ogłoszona.



W grze szczególne wrażenie ma robić grafika, dzięki wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5. Twórcy eksperymentując z oświetleniem, mają szansę zapewnić nam niezapomniane wrażenia estetyczne. Sprawą otwartą pozostaje to czy dzieło zespołu Ninja Theory kiedykolwiek trafi na PS5. Wątek ten podejmowaliśmy na łamach naszego portalu. Redakcyjny kolega napisał (zobacz więcej):

Co z innymi platformami? Nie wiadomo. Pierwsza część (Hellblade: Senua’s Sacrifice) zawitała co prawda również na Switch i PS4, lecz dwójka to inna jakość. Sprzęt od Nintendo rady mu nie da, a PlayStation 5 również jest pod dużym znakiem zapytania.

A Wy jak obstawiacie?