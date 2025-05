Hellblade 2 zmierza na PS5. Sony przygotowało niespodziankę

Jeżeli należycie do użytkowników konsol PlayStation 5, przychodzimy do Was ze znakomitą wiadomością. Przedstawiciele studia Ninja Theory wspólnie z Xbox Game Studios oficjalnie zapowiedziały, że gra Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutuje na sprzęcie Sony już latem bieżącego roku.

Senua’s Saga: Hellblade 2 zadebiutuje na PlayStation 5

Prawdopodobnie najważniejszym szczegółem jest jednak fakt, że gra zadebiutuje na konsoli Sony z „ekscytującymi nowymi funkcjami”, które tego samego dnia trafią także do wersji na Xbox Series X/S oraz PC w formie darmowej aktualizacji. Na PlayStation 5 otrzymamy bowiem Enhanced Edition. Na razie jednak nie otrzymaliśmy żadnych innych informacji na temat ewentualnych nowości czy zmian.

Przypomnijmy, że Senua’s Saga: Hellblade II pierwotnie zadebiutowało dokładnie rok temu, czyli 21 maja 2024. Wówczas produkcja ukazała się na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. Od czasu swojej premiery zdobyła też ogromne uznanie zarówno w branżowych mediach, jak i wśród społeczności.

Jest to kontynuacja niezwykle udanej przygodowej gry akcji Hellblade: Senua’s Sacrifice z 2017 roku. Od tego samego studia, czyli Ninja Theory. Co jednak ciekawe, pierwowzór ukazał się w pierwszej kolejności na PC i PlayStation 4, dopiero po roku pojawiając się również na Xboksach One.

Źródło: Gematsu