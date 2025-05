Gdy Hellblade 2: Senua’s Saga zadebiutowało w maju jako cyfrowa ekskluzywność dla Xboxa i PC, wielu graczy — zwłaszcza kolekcjonerów — poczuło niedosyt. Brak wersji pudełkowej rozczarował tych, którzy chcieli mieć ten wyjątkowy tytuł fizycznie na półce. Microsoft zdecydował wtedy, że gra trafi tylko do cyfrowej dystrybucji, co tłumaczono niższą ceną i strategią stawiającą na Game Passa.

Hellblade 2 jednak w pudełku na PS5 i Xbox Series X

Jak donosi ESRB (amerykańska organizacja przyznająca klasyfikacje wiekowe grom), Hellblade 2 doczeka się fizycznej wersji na Xbox Series X|S i PlayStation 5. Co ciekawe, wydawcą nie będzie Microsoft. To Limited Run Games, firma znana z dostarczania kolekcjonerskich, fizycznych edycji gier, które zazwyczaj nie trafiają do sklepów w klasyczny sposób. To spore zaskoczenie, bo jeszcze do niedawna wiele fizycznych wydań gier omijało Xboxa szerokim łukiem, koncentrując się na konsoli Sony. Tym razem Xbox został potraktowany na równi z PS5, co z pewnością ucieszy fanów zielonej strony mocy.

Choć data premiery fizycznej wersji nie została jeszcze ogłoszona, wszystko wskazuje na to, że pojawi się latem. Równolegle z zapowiedzianym przez Ninja Theory wydaniem rozszerzonym gry. Biorąc pod uwagę charakter produkcji i jej artystyczny wymiar, fizyczne wydanie to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale też sposób na uczczenie jednej z najbardziej intrygujących gier generacji. Planujecie taki zakup? Moim zdaniem warto!

Hellblade 2 to doświadczenie, które wielu graczy porównuje bardziej do filmu psychologicznego niż tradycyjnej gry akcji. Wizualnie oszałamiające, emocjonalnie głębokie, zasługuje na obecność na półkach — nie tylko w cyfrowych bibliotekach.

Źródło: Reddit