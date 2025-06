Hellblade 2 z darmową aktualizacją do 60 FPS na Xbox Series X. Data premiery na PlayStation 5

Przedstawiciele studia Ninja Theory wspólnie z amerykańską korporacją Microsoft i Xboksem ujawnili dokładną datę premiery gry Senua’s Saga: Hellblade II na konsolach PlayStation 5. Poznaliśmy również szczegóły dotyczące ulepszeń, gdyż będzie to wersja Enhanced. Posiadacze konsol Xbox Series X/S oraz użytkownicy Xbox Game Pass otrzymają w tym przypadku darmową aktualizację.

Data premiery Senua’s Saga: Hellblade 2 na PS5

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Senua’s Saga: Hellblade 2 zadebiutuje na sprzęcie Sony już 12 sierpnia 2025 roku. Tego samego dnia pojawi się wspomniana darmowa aktualizacja na Xboksach, która wprowadzi długo wyczekiwany tryb umożliwiający grę w 60 klatkach na sekundę. Do tej pory gracze Series X musieli bowiem zadowolić się 30 FPS-ami. Mamy tutaj jednak ważne zastrzeżenie: deweloperzy potwierdzili, że Xbox Series S pozostanie przy 30 klatkach na sekundę. Ulepszenie otrzyma więc wyłącznie wersja Series X.

Oprócz tego edycja Enhanced wprowadzi nowe, bardzo wysokie ustawienia graficzne na pecetach. Gracze wyczekujący nowej zawartości również będą zadowoleni ze względu na nowy tryb fabularny skupiony wokół Dark Root. Za każdym razem, gdy Senua zginie podczas gry, w jej ciele będzie pojawiać się coraz więcej mrocznej zgnilizny. Z tego względu po pewnym czasie Senua umrze permanentnie, co zakończy się koniecznością rozpoczęcia przygody od nowa. Swoją drogą, jest to poniekąd nawiązanie do żartu deweloperów z pierwowzoru. Miał on oferować taki tryb na premierę, ale w praktyce nigdy się nie pojawił. Przez to gracze widzieli zmiany na ciele protagonistki, ale po pewnym czasie znikały i pojawiały się od nowa.

Na koniec warto także wspomnieć, że dodany zostanie również rozbudowany tryb fotograficzny i komentarze deweloperów.

Źródło: PureXbox