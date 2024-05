Hellblade 3 powstaje? Microsoft dał zielone światło Ninja Theory

Bez widma i ryzyka zwolnień, za to z zielonym światłem na stworzenie nowej gry. Takie doniesienia pojawiły się w sieci na moment przed premierą Hellblade 2 autorstwa Ninja Theory. Można sądzić, że brytyjskie studio należące do Microsoftu rozpocznie (lub już rozpoczęło) produkcję trzeciej części tego “już” cyklu.

Hellblade 3 powstanie? Microsoft nie zlikwiduje swojego studia

W ostatnich miesiącach deweloperzy studiów należących do Microsoftu nie mieli łatwo. Firma zainicjowała szeroko zakrojoną restrukturyzację, w efekcie której z pracą pożegnała się cała masa osób. Tak naprawdę mało kto mógł czuć się bezpiecznie, choć wśród całej masy twórców jest pewna bardzo szczęśliwa ekipa. To brytyjskie studio Ninja Theory, które stworzyło m.in. Hellblade 2. Ale jak to, nic im nie grozi?

Okazuje się, że nie — a przynajmniej teoretycznie. W sieci (za sprawą windowscentral.com) pojawiła się informacja o zaufaniu, jakim Microsoft miał obdarzyć swoich deweloperów. Amerykański gigant rzekomo dał im zielone światło na tworzenie kolejnej gry. Czyżby mogło chodzić o trzecią odsłonę opowieści o Senui?

Zobacz: Gry na Steam jak za darmo!

Tego nie wiemy, natomiast cieszy fakt, że deweloperzy będą mogli pracować w spokoju. Przynajmniej na razie, bo mimo wszystko łaska wydawców na pstrym koniu jeździ i w tej szalonej branży mało kto może być pewnym swojego stanowiska. Wiele zwolnień w gamingu w ostatnich miesiącach dały nam do zrozumienia, że wszystko może się zmienić.

Źródło: videogameschronicle.com