W sieci pojawił się nowy materiał z gry Hell is Us. Ciekawie zapowiadająca się gra akcji zmierza na rynek wielkimi krokami, a twórcy zdradzają coraz więcej informacji na temat swojej produkcji. Dzieło przygotowywane przez Rogue Factor zadebiutuje już w przyszłym roku. Co jeszcze wiemy na temat gry?

Nowy materiał z gry Hell is Us

W sieci pojawił się nowy materiał z gry Hell is Us. Produkcja to typowa trzecioosobowa gra akcji, która próbuje wyróżniać się na tle konkurencji nie tylko świetną oprawą graficzną, lecz także niezwykle interesującym światem gry. Jest to połączenie fantastyki i elementów znanych z rzeczywistości. Sama rozgrywka również będzie balansować na granicy światów i rzeczywistości. Wrogie istoty, których w grze pełno, pokonamy mieszanką różnych oręży – pomoże nam zarówno miecz, jak i zaawansowana technologia.

Wideo możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz też: Premiera Assassin’s Creed Shadows przełożona. Gra nie wyjdzie w tym roku

Trzeba przyznać, że rozgrywka jak i lokacje zaprezentowane w materiale wideo prezentują się bardzo klimatycznie.

A co ze wspomnianą premierą? Chociaż nie padła konkretna data, to wiemy, że Hell is Us pojawi się na rynku w 2025 roku. Produkcja, za którą odpowiada Rogue Factor będzie dostępna na PS5, PC i Xbox Series X|S.

Źródło: YouTube