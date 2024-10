Hell is Us na nowym, 15-minutowym gameplayu

Gra Hell is Us została zapowiedziana niedawno, a teraz mamy okazję zobaczyć wcale nie krótki fragment rozgrywki. Twórcy udostępnili aż 15-minutowy gameplay, który pokazuje produkcję w akcji. Pora zobaczyć, co też ciekawego na nas czeka.

Nowy gameplay z Hell is Us

Produkcja to typowa trzecioosobowa gra akcji, która próbuje wyróżniać się na tle konkurencji nie tylko świetną oprawą graficzną, lecz także niezwykle interesującym światem gry. Jest to połączenie fantastyki i elementów znanych z rzeczywistości. Sama rozgrywka również będzie balansować na granicy światów i rzeczywistości. Wrogie istoty, których w grze pełno, pokonamy mieszanką różnych oręży – pomoże nam zarówno miecz, jak i zaawansowana technologia.

Poniżej znajdziecie nowy gameplay, który trafił do sieci:

Jeżeli interesuje was omawiana produkcja, to mamy dobre wieści. Hell is Us ma zadebiutować już w przyszłym roku. Gra będzie dostępna na PC (Steam) i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Już teraz widać, że twórcy mają ciekawy pomysł na rozgrywkę, a wideo nie budzi żadnych wątpliwości — będzie intensywnie i wciągająco. Na uwagę na pewno zasługuje połączenie oręży i technologii rodem z klasycznego fantasy ze zdobyczami współczesnej technologii – a nawet czymś w rodzaju sci-fi.

