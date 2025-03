Hell is Us na nowym gameplayu. Zapowiada się ciekawie

W sieci pojawił się nowy materiał z rozgrywki z gry Hell is Us. Deweloperzy potwierdzili, że produkcja będzie zawierać liczne sekrety.

W kwietniu 2022 roku przedstawiciele firmy Nacon wspólnie ze studiem Rogue Factory oficjalnie zapowiedzieli Hell is Us. Jest to przygodowa gra akcji osadzona w klimatach science-fiction. Niedawno natomiast opublikowano sześciominutowy materiał z rozgrywki ujawnia unikalne podejście twórców do eksploracji oraz interakcji z otwartym światem. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

Nowy gameplay z gry Hell is Us

Dzięki materiałowi z rozgrywki dowiedzieliśmy się, że gracze nie będą tutaj prowadzeni za rękę przez systemy znaczników czy punktów orientacyjnych. Zamiast tego, twórcy stawiają na intuicję oraz obserwację, aby grający samodzielnie odkrywali sekrety, a także dodatkowe zadania.

Gracze mogą również oddawać się pobocznym śledztwom i eksplorować ukryte obszary oddzielone od głównej fabuły. Dyrektor kreatywny Jonathan Jacques-Belletête obiecuje „niezliczone tajemnice” do odkrycia z „jasnymi i intuicyjnymi” krokami do ich rozwiązania. Podkreśla, że jeśli instynkt podpowiada graczowi, że w danym miejscu jest coś do zrobienia, prawdopodobnie tak właśnie jest.

Opublikowany gameplay prezentuje kilka przykładów, jak gra naprowadza graczy na ukryte elementy. Większość zagadek nie ma być szczególnie wymagająca, jednak znajdą się również łamigłówki dla tych, którzy szukają czegoś trudniejszego. To podejście ma na celu zaangażowanie graczy w uważną obserwację otoczenia i samodzielne odkrywanie tajemnic świata gry. Szykuje się niezła przygoda!

Przypomnijmy, że Hell is Us ma zadebiutować 4 września 2025 na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

