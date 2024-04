Nowy „prawdziwy” handheld PlayStation z całą biblioteką gier. Zobacz, jak działa

PlayStation Portal to wciąż nowość na rynku, ale nie jest to handheld z prawdziwego zdarzenia. Sony ponoć pracuje nad PlayStation Vita 2, lecz póki co to jedynie pogłoski. Słowem – wciąż nic nie mamy, ani nic pewnego nie wiemy na temat nowej przenośnej konsoli japońskiego giganta. Fani mobilnego grania wciąż z sentymentem wspominają kultowe PSP oraz opuszczoną PS Vita, która nawet nie zdążyła rozkwitnąć, kiedy została porzucona przez Sony.

Tak powinien wyglądać handheld PlayStation

Jednak powstało coś ciekawego w tym temacie, choć nie jest to oficjalny produkt. Ktoś powołał do życia konsolę PS Hanami, która powstała na bazie kultowego PSX-a. Najfajniejsze jest to, że konsola nie działa na zasadzie nieudolnej często emulacji, a uruchamia gry tak samo, jak na PS1. A to dlatego, że we wnętrzu tego małego urządzenia znajduje się oryginalna płyta główna pierwszego PlayStation. Twórca handhelda wykazał się nie lada zdolnościami, ponieważ żeby ją upchać do obudowy, podzielił płytę na pół i złożył w mniejszym formacie.

PS Hanami posiada oryginalną płytę PlayStation przeciętą na pół.

Oczywiście nie musimy posiadać płyt z grami na PlayStation, by pograć na PS Hanami. Urządzenie korzysta z popularnej Xstation, czyli zmodyfikowanej płytki PCB, która umożliwia odtwarzanie „osobistych kopii zapasowych gier na PS1”. Pliki ładujemy po prostu na kartę SD. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do niezliczonych setek tytułów w jednym małym handheldzie.

Fanowska konsola jest nieco solidniejsza niż PS Vita 2000 i posiada kartę PicoMemcard+ do zapisywania plików. Do tego głośniczki stereo, kompatybilność z PlayStation DualShock oraz baterię, która pozwala na około 2,5 godzin zabawy. To, czego brakuje w urządzeniu, to wbudowane gałki analogowe. Lecz cóż… i tak wielki szacun za skonstruowanie handhelda, który z powodzeniem zdobyłby serca współczesnych fanów retro. Niestety, konsola powstała w jednym egzemplarzu, ale twórca udostępnił pełną dokumentację, jak ją samodzielnie skonstruować. Ciekawe, czy ktoś podejmie wyzwanie!

Źródło: BitBuilt