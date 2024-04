Nie śmiej się, za 2 zł masz dobrą grę na PS5 i PS4. Oto 20 tytułów do 10 zł, w tym duże hity

Przejrzeliśmy ponad pół tysiąca gier z promocji w PS Store w cenie do 10 zł i wybraliśmy dla Was 20 tytułów na PS5 oraz PlayStation 4, które posiadają przynajmniej dobre oceny. Okazuje się, że możemy kupić niejedną perełkę dosłownie za kilka złotych.

PS Store jest wypełnione taką masą gier, że ciężko wszystko przejrzeć, nie tracąc połowy dnia. Największy problem, naszym zdaniem, jest w tym, że w sklepie jest zatrzęsienie tytułów wątpliwej jakości. I jak tu wybrać coś z dobrymi ocenami w niskiej cenie? Postanowiliśmy wziąć to na siebie i wybraliśmy 20 gier na PS5 i PS4, które są warte wydanej kasy. Braliśmy pod uwagę jedynie tytuły posiadające oceny na poziomie przynajmniej 4/5 (z jednym, lecz ciekawym wyjątkiem). Po przedarciu się przez niegrywalne indyki, gry spamerskie czy na pozór zachęcające produkcje, mamy dla Was gorące propozycje. W tym zestawieniu znajdziecie gry w cenie do 10 zł, które Sony oferuje na obecnej wyprzedaży kończącej się 25 kwietnia.

Tanie gry na PS5 i PS4. Zbijaj podane ceny jeszcze bardziej, to możliwe!

Zanim przejdziecie do przeglądania naszych propozycji, pamiętajcie, że kupując wybrane gry w PS Store możecie zapłacić za nie jeszcze mniej. Wystarczy doładować portfel doładowaniami z promocji Instant Gaming. Zapłacicie za nie np. poprzez BLIK.

Gry na PlayStation do 10 zł. Polecane tytuły

Może w to nie wierzycie, lecz dobrze oceniane gry kupimy naprawdę bardzo tanio. Najniższa cena w naszym zestawieniu to zaledwie 2,25 zł i od tej pozycji zaczynamy. Żeby było jasne, staraliśmy się nie wrzucać do zestawienia tytułów point and click czy visual novel. Znajdziecie tutaj jedynie akcję, wyścigi, przygodówki, platformówki, strzelanki, gry logiczne i inne gatunki dostarczające wielu emocji. I co ciekawe, w pułapie do 10 zł są również duże i znane marki, które powinny zagościć na każdym PlayStation. Szkoda nie skorzystać z okazji.

Celowo nie prezentujemy listy układając gry od najtańszej do najdroższej, by przeplatać gatunki i pokazać Wam już na początku kilka najlepszych tytułów.

Hellfront: Honeymoon (ocena 4.01/5 w PlayStation Store)

Najtańszym smakołykiem w zestawieniu jest wypełniony akcją Hellfront: Honeymoon. Polecamy ten tytuł na imprezy, ponieważ oferuje szybkie rozgrywki lokalne od 1 do 4 graczy. Możemy oczywiście pobawić się w samotności, jeśli mamy mało czasu, a wielkie chęci by w coś pograć.

We Were Here (ocena 4.13/5 w PlayStation Store)

Równie tanie jest We Were Here, czyli przygodówka z elementami logicznymi przeznaczona do kooperacji. Trafiamy w niej do tajemniczego, opuszczonego zamczyska na istnym pustkowiu. Dwaj gracze utykają w porzuconym zamczysku – gracz 1 przebywa w małej odciętej od reszty budowli części zamku, podczas gdy gracz 2 przemierza korytarze w poszukiwaniu partnera. Każda komnata to wielkie wyzwanie.

Gravel (ocena 4.06/5 w PlayStation Store)

To propozycja dla osób, które lubią zręcznościowe gry wyścigowe off-road. Przemierzamy lasy, dżungle, pokryte śniegiem góry i dla odmiany pustynie oraz plaże z wydmami. Trasy mają otwartą strukturę, zatem nic nas nie ogranicza. Do przejechania ponad 60 wyścigów, więc za tak małą kasę po prostu brać i odpalać silnik.

Outlast (ocena 4.63/5 w PlayStation Store)

Oto pierwsza prawdziwa perełka w zestawieniu tanich gier na PlayStation. O serii Outlast każdy słyszał, lecz czy każdy grał w kultową już pierwszą część? Choć ma ona 10 lat na karku, nadal jest niesamowicie straszna i wciągająca.

The Tenth Line (ocena 4.24/5 w PlayStation Store)

W oprawie tej gry można się zakochać, ale The Tenth Line to nie tylko nostalgiczna grafika retro. To platformowa przygodówka RPG, w której sterujemy trzema postaciami. Każdy bohater ma unikalną mechanikę ruchu i sposoby interakcji ze światem. Za 4 zł dostajemy dziesiątki godzin zabawy, plus wyzwania po zakończeniu fabuły oraz tryb New Game Plus.

Burnout Paradise Remastered (ocena 4.51/5 w PlayStation Store)

Burnout Paradise Remastered to kultowe wyścigi w odświeżonej wersji, w których szalejemy zarówno po zatłoczonych ulicach centrum miasta, jak i po górskich drogach na odludziu. W remasterze znajdziemy wszystkie dodatki z „Year of Paradise”, w tym aktualizację „Big Surf Island”.

Candle: The Power of the Flame (ocena 4.24/5 w PlayStation Store)

Candle to gra przygodowa, w której wyruszamy w niebezpieczną podróż, by ocalić szamana swego plemienia przed straszliwym plemieniem Wakcha. Wcielamy się tutaj w nietypowego bohatera imieniem Teku, którego lewa ręka jest świeczką i może posłużyć do odganiania rywali lub oświetlania mrocznych miejsc. Grę wyróżnia wspaniała, ręcznie malowana grafika.

