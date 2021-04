Zniecierpliwieni fani nie mogą się doczekać kolejnego Grand Theft Auto. Oczekujący GTA VI pochwalili się swoimi pomysłami na bohaterów nadchodzącej odsłony największej serii studia Rockstar.

Rockstar Games nie zdradziło oficjalnie jeszcze praktycznie nic w temacie GTA VI. Śledzący losy serii dokopali się już do wielu niepotwierdzonych informacji na temat sequeala. Brak pewnych informacji sprawił, że użytkownicy Reddita zaczęli wątek, w którym podrzucają swoje pomysły na bohaterów następcy piątki.

Reddit tworzy swoje GTA VI jeszcze przed Rockstarem

Niejaki Travoxe będący twórcą wątku poprosił miłośników tytułu o podzielenie się swoimi przemyśleniami w temacie nowych charakterów, których napotkalibyśmy na ulicach GTA VI. Spora popularność wątku zaowocowała kilkoma wręcz wybitnymi personami, dlatego poniżej wypisaliśmy najciekawsze z nich:

Młody chłopak, około 20-22 lat, z dobrej, skromnej i bogatej rodziny, pragnący niezależności i zarabiania pieniędzy. Z powodu własnej głupoty i chęci zdobycia łatwego zarobku wplątał się w handel narkotykami. Zaczyna brać drobne zlecenia przemytnicze. (…) Jego błędy będą zwiększały jego problemy z depresją, co doprowadzi, że jego rodzina go opuści. Stanie się socjopatą i narkomanem myślącym, że jest najpotężniejszym facetem, co doprowadzi do tragicznej śmierci. – napisał użytkownik ParinteleMugurel

Myślę, że w GTA VI chciałbym zobaczyć bohatera, który jest bardziej pewny siebie, zarozumiały, sprytny i po prostu „cool”. Chyba coś w rodzaju Tommy’ego Vercetti. Byłaby to miła odmiana od cynicznych/pesymistycznych bohaterów, których Rockstar lubi tworzyć (np. Niko, Michael, Franklin). Myślę, że byłoby fajnie grać taką postacią. – napisał użytkownik Keruise

Kobieta pracująca jako tajny agent w FIB w Los Santos. Zostaje wysłana do Vice City, aby rozwikłać dużą sprawę przemytu narkotyków i broni przez USA. Źródłem towaru wydaje się być lokalny gang. Pod przykrywką staje się ważną postacią wśród tamtejszych gangsterów i zdobywa informacje. – napisał użytkownik Theaussieraccoon

Artystka z pasją do nurkowania i zbierania podwodnych bogactw, mieszkająca w San Fierro. Posiada również długi do spłacenia w lokalnym sklepie z komiksami i zdalnie sterowanymi pojazdami. Do jej zainteresowań należą właśnie walki wspomnianymi zabawkami.

[od red. chodzi o odgrywanie scenariuszy walk, np. historycznych bitew] – napisał użytkownik Theaussieraccoon

Były oficer policji Liberty City przetransferowany do pracy za biurkiem, obecnie skorumpowany po tym, jak nie udało mu się dostarczyć autobusu więziennego do zakładu karnego Bolingbroke w San Andreas. Teraz szuka nie tylko pracy z pomocą wszelkich niezbędnych środków, ale też i tych, którzy przyczynili się do jego porażki. – napisał użytkownik Theaussieraccoon

Pomysły graczy byłyby powiewem świeżości w GTA VI!

Nie będę ukrywał, że wyżej wymienieni protagoniści są czymś, co chciałbym zobaczyć na ekranie konsoli. Ze względu na to, że nie dla każdego fabuła w tym cyklu grała zawsze pierwsze skrzypce, to rozwiązania fanów mogłyby pomóc Rockstarowi. Liczę, że twórcy zaczerpną chociaż trochę z burzy mózgów z Reddita.

Z pewnością warto zauważyć, że jeden z pomysłów odnośnie pracownika służb pod przykrywką dotyczy miejsca akcji w formie powrotu do kochanego Vice City. Twórcy jednak wyciągnęli sporo wniosków po ostatniej części, dlatego powrót do jednego z poprzednich miast wydawałby się wysoce prawdopodobny.

Jeszcze bardziej spodziewałbym się również, że w szóstce może dojść do powtórzenia bardzo ważnej mechaniki – paru głównych bohaterów, co sprawiło się poprzednio znakomicie.

Wiemy też, że deweloperzy ostatnio wzięli się również za poprawę SI postaci, więc kto wie? Pewnym jest, że jeszcze bardziej realistycznie zachowujący się bohaterowie, gdy nimi nie sterujemy, byliby ogromnym plusem. Dlatego z niecierpliwością czekam na konkretne informacje od Rockstar

Michał Wieczorek