GTA VI faktycznie zabierze nas do Vice City? Gracze mają kolejny trop

Gracze GTA Online znaleźli kolejne wskazówki wskazujące na umiejscowienie GTA VI. Vice City nie wydaje się być już nierealne.

O najnowszym Grand Theft Auto mówi się właściwie ciągle i stale pojawiają się kolejne plotki o grze. Większość z nich to jednak fałszywe przecieki i sprytne mistyfikacje, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Tym razem fani GTA Online znaleźli jednak dwie bardzo istotne wskazówki, które albo są zamierzonymi poszlakami dla graczy stworzonymi przez Rockstar, albo żartem, który ma na celu zmylić graczy.

W aktualizacji Cayo Perico Heist trafiamy na tropikalną wyspę. Co ciekawe, jeden z bohaterów pojawiających się w lokacji ma koszulę bliźniaczo podobną do Gonzaleza z Vice City.

Na tym poszlaki się nie kończą. Po wykonaniu jednej z aktywności z najnowszej aktualizacji, gracze otrzymali specjalne kurtki z ciekawym motywem oraz napisem. Co ciekawe, identyczne słowa widnieją na jednym z budynków w GTA Vice City.

Nawiązania są więc właściwie jednoznacznie. Oczywiście równie dobrze mogą to być ciekawostki, z których słynie Rockstar. W ostatnim czasie pojawia się ich jednak bardzo, ale to bardzo dużo i wiele z nich ewidentnie nawiązuje do Vice City.

Warto uznawać powyższe przypadki za swoiste wskazówki, które mogą sugerować umiejscowienie GTA VI. Nowa gra Rockstar w istocie może rozgrywać się w Vice City, ale nie tylko. Typów jest sporo i póki co są to wciąż tylko plotki.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.