Wydawca GTA VI zwalnia ludzi. Tłumaczenie brzmi jak żart

Firma Take-Two, czyli wydawca m.in. serii Grand Theft Auto i nadchodzącego GTA VI poinformował o planowanych cięciach budżetowych. Te określono szeroko zakrojoną optymalizacją kosztów i zabezpieczeniem przyszłego rozwoju. Doskonale wiemy, że sprowadza się to do masowych zwolnień i skasowaniu kilku projektów. Ktoś jest zaskoczony?

Kolejne zwolnienia. Tym razem u wydawcy GTA VI

Zwolnienia w branży gier wideo stały się niejako symbolem ostatnich wielu miesięcy. W tym czasie obserwowaliśmy, jak kolejne firmy, zespoły i organizacje rezygnują z usług części pracowników. Tym razem stosowną informację podała firma Take-Two, czyli wydawca serii Grand Theft Auto i nadchodzącej gry GTA VI. Z pracą pożegna się kilkaset osób, choć to oczywiście nie koniec.

Firma przekazała mediom informację o zatwierdzeniu programu redukcji kosztów, który ma na celu “określenie efektywności całej działalności i poprawę marży firmy, przy jednoczesnym inwestowaniu we wzrost.”. Wśród zaoszczędzonych pieniędzy znajdą się środki wynikające ze zmniejszonych kosztów wynajmu powierzchni biurowych. Można przez to rozumieć, że wydawca zamknie część studiów lub zmniejszy niektóre zespoły.

Ostatecznie mowa o zwolnieniu około 5% załogi, co przełoży się na mniej więcej 600 miejsc pracy. Co ciekawe, według prognoz wydawca szykuje się na spore zyski. Te jednak ewidentnie nie pokrywają się z ich oczekiwaniami, lub same zwolnienia były, tak czy inaczej, kwestią czasu. Teorii jak zwykle jest sporo. Jedną z popularniejszych jest post-pandemiczna “czystka”.

