Twórcy GTA VI załamani wyciekiem zwiastuna. „To jest do d***”

Zwiastun GTA VI zadebiutował przedwcześnie, bo ktoś go „wyciekł” do internetu. Pracownicy Rockstar Games są tym załamani.

Pamiętacie wielkie przecieki zawierające fragmenty rozgrywki z GTA VI? W ubiegłym roku ktoś ukradł wiele danych od Rockstara, a pracownicy studia poczuli się oszukani i załamani. Nic dziwnego, mówimy w końcu o efekcie ich wieloletniej pracy, a do tego w stadium, w którym nikt z graczy nie powinien tego oglądać. Zła passa firmy do wycieków wcale się nie kończy. Producent musiał wrzucić do sieci zwiastun nowej części Grand Theft Auto wcześniej, bo ktoś zrobił to za nich minionej nocy.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Ten przedwczesny przeciek firma skomentowała krótko. Na Twitterze poprosiła jedynie graczy, aby kierowali się do oficjalnego materiału, bo przecieki pojawiły się przed premierą zwiastuna. Nieco bardziej wylewni w swoich słowach są poszczególni pracownicy studia.

To jest do dupy. Miałem nadzieję obejrzeć to jutro po raz pierwszy razem z moimi kolegami z zespołu i współpracownikami. Czuję, że zasłużyliśmy na ten moment. – napisał na Twitterze senior gameplay animator Javier Altman (wpis usunięty, źródło: VGC)

Mimo podłamania, Altman cieszy się z premiery zwiastuna i zachęca graczy, aby go oglądali. „Jestem dumny z tego, co tworzymy. Miłego oglądania” – dodał projektant. Co ciekawe, już po godzinie od debiutu wideo, Altman nie ukrywa, że społeczność dała jemu i jego kolegom oraz koleżankom z zespołu więcej siły do działania. „Dosłownie płaczę teraz łzami radości z powodu reakcji wszystkich. Nie mogę uwierzyć, że mogę być tego częścią” – napisał.