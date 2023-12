Gracze zakochali się w kobiecie z GTA VI. Bikini, słońce i masa teorii spiskowych

Nie trzeba było długo czekać, aby wokół GTA VI zaczęły powstawać teorie i masa domysłów. Jednym z przykładów jest postać w bikini, którą zobaczyliśmy na trailerze. Atrakcyjna kobieta przykuła uwagę graczy, a ci zastanawiają się, czy jest główną bohaterką gry. Czy Lucia faktycznie jest do niej podobna? Sprawdźmy to.

GTA VI a główna bohaterka gry

Wyczekiwany trailer GTA VI okazał się ogromnym hitem. Wideo przebiło granicę 100 milionów wyświetleń, a społeczność graczy jest zachwycona materiałem. Wiemy już, że powrócimy do Vice City, a gra swoją premierę będzie mieć w 2025 roku. Poznaliśmy też bohaterów gry, choć ten aspekt nadal budzi wiele dyskusji. Okazuje się bowiem, że część graczy snuje pewne teorie na temat kobiecej postaci w nadchodzącej odsłonie.

Kojarzycie tę panią z trailera?

A teraz rzućcie okiem na tę postać:

Zdaniem niektórych osób, to jedna i ta sama osoba. Na Reddicie pojawił się nawet wątek z dyskują na temat tego, czy kobieta w bikini będzie faktycznie grywalną postacią w nadchodzącej grze. Czy widzicie podobieństwo? Jakieś jest. Gracze zauważyli podobne elementy m.in. w makijażu, cechach twarzy i nie tylko.

Z drugiej strony są też różnice, co skutecznie popsułoby jeszcze nową teorię. Całkiem możliwe, że niektórzy oszaleli na punkcie postaci do tego stopnia, że nie wyobrażają sobie, aby był to ktoś inny, niż faktycznie grywalna bohaterka.

Przypominamy, że premiera nowej odsłony Grand Theft Auto została zapowiedziana na 2025 rok. Gra wyjdzie wówczas na PS5 oraz Xbox Series X. Pod znakiem zapytania stoi natomiast pecetowy debiut. Możliwe, że przyjdzie nam na niego trochę poczekać. Tak przynajmniej było w poprzednich odsłonach serii.