50 screenów z GTA VI. Tak prezentuje się Vice City i bohaterowie gry

Trailer GTA VI wylądował w sieci. Po wielu wyciekach, plotkach i domysłach wreszcie otrzymaliśmy coś konkretnego. Zwiastun gry opublikowany przez Rockstar potwierdził miejsce akcji, a także klimat, który będzie panował w grze. Jesteście gotowi na wyprawę do Vice City? Sprawdźcie, co was tam czeka.

GTA VI – 50 screenów z nadchodzącej gry

Najnowszy i pierwszy trailer GTA VI wzbudził masę pozytywnych emocji. Zwiastun przygotowany przez Rockstar zdradził nam dużo informacji na temat gry. Na jego podstawie można wyciągnąć całkiem wiele ciekawych screenów, oto one:

Czujecie już klimat słonecznego Vice City?

Miejsce akcji GTA VI

Zgodnie z wieloma domysłami, najnowsze GTA zabierze nas do słonecznego Vice City na południu. Gra nie będzie się jednak działa w odległych latach 80., lecz zaoferuje znacznie bardziej współczesny klimat. To z kolei wpłynie nie tylko na uzbrojenie, ale również charakter rozgrywki, dostępne środki transportu i cały pejzaż miasta.

Powyższe screeny przedstawiające miasto dają jasno do zrozumienia, że teren będzie ogromny. Vice City zaoferuje nam kolorowe i tętniące życiem ulice, choć to nie wszystko. W grze nie zabraknie też terenów podmiejskich, bagien, archipelagów wysp i nie tylko. Zdecydowanie będzie sporo do zwiedzania!

Główni bohaterowie i fabuła

W grze przyjdzie nam śledzić losy dwójki bohaterów. Wśród nich znajdziemy Lucię, którą poznaliśmy na opublikowanym dziś trailerze. W jej przestępczym fachu pomagać będzie mężczyzna, a sama historia ma być mocno inspirowana klasycznymi losami Bonnie i Clyde’a z lat 30. ubiegłego wieku.

Więcej o perypetiach i motywacjach dwójki głównych postaci dowiemy się w przyszłości. Na razie ciężko wyciągnąć ze zwiastuna jakieś konkretne informacje.

Nowe GTA nie dla PC?

Premiera GTA VI na PC stoi pod znakiem zapytania — a przynajmniej nie wiadomo, kiedy gra wyjdzie na komputerach osobistych. Trailer zapowiedział, że premiera tytułu od Rockstar będzie mieć miejsce w 2025. Najpewniej jednak gra wyjdzie wtedy wyłącznie na PS5 i Xbox Series X|S. Co z komputerami osobistymi?

Wiele wskazuje na to, że czeka nas scenariusz typowy dla gier od studia Rockstar. To oznacza premierę gry na konsolach i opóźnione wydanie na PC. Czyżby dodatkowa edycja pojawiła się dopiero w 2026 roku? Jest to możliwe.