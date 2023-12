GTA VI — mapa Vice City zablokowana od początku?

W niektórych odsłonach serii Grand Theft Auto eksploracja świata była z początku nieco ograniczona. Dla przykładu w GTA IV kolejne dzielnice Liberty City odblokowywaliśmy wraz z postępem fabuły, nie inaczej było w Vice City czy GTA III. Zresztą nawet czwórka nie dawała nam od razu dostępu do całego miasta. Za każdym razem stał za tym pewien „oficjalny” powód, jak choćby zagrożenie terrorystyczne i blokady zamontowane na mostach między obszarami.

Teraz okazuje się, że podobny zabieg może być zastosowany w przypadku GTA VI. Najnowszy trailer produkcji opublikowany w nocy dał graczom ogromne pole do popisu. Jeden z użytkowników Twittera wychwycił jednak szalenie ciekawy szczegół. Na nodze postaci znajduje się bransoleta, łudząco przypominająca system dozoru elektronicznego stosowany w przypadku skazanych poza więzieniem.

ciekawy sposób na ograniczenie mapy w początkach gry :> pic.twitter.com/g74KwIYYB0 — Adrian (@wpisztutajnic) December 5, 2023

To od razu sugeruje nam, że być może nowe GTA zastosuje taki sposób na ograniczenie eksploracji na samym początku gry. Główną bohaterkę o imieniu Lucia poznaliśmy w trailerze jeszcze w zakładzie karnym. Czyżby pierwsze godziny rozgrywki odbywać się miały na konkretnym obszarze bez możliwości opuszczenia go? Nie możemy tego wykluczyć.

Kiedy premiera GTA VI?

Najnowszy trailer pozwolił nam dowiedzieć się całkiem sporo o nadchodzącej produkcji. Premiera została przewidziana na 2025 rok, a my wcielimy się w dwójkę protagonistów, kobietę i mężczyznę. Powrócimy też do wyczekiwanego Vice City, które do tej pory nie znalazło wielu szans na ekspozycję w popularnej serii gier.

Jeżeli interesuje was więcej szczegółów o grze, to zapraszamy do naszego zestawienia wszystkich informacji o nowym Grand Theft Auto. Tymczasem zabieramy się do śledzenia kolejnych teorii i przecieków. W kontekście tak ogromnej gry nie mamy co narzekać na brak informacji, nawet jeżeli sporo z nich pochodzi z nieoficjalnych źródeł. Mamy na co czekać!