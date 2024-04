Ten aktor zagra Jasona w GTA VI? “Główna” rola w grze od Rockstar Games

Jeszcze przed oficjalną zapowiedzią gry, fani marki zaczęli szaleć. Powstają niezliczone teorie konspiracyjne związane z tym, co oferować może nowe Grand Theft Auto. Oczywiście im dalej w las, tym teorii przybywa.

GTA VI – czy ten aktor zagra Jasona?

Najnowszą teorią jest ta dotycząca aktora, który może wcielać się w Jasona, czyli jednego z dwójki bohaterów GTA VI. Przypomnijmy, że jego towarzyszką będzie Lucia. Jak do tej pory nikt temu oficjalnie nie zaprzeczył, a zaprezentowane przez internetowych detektywów poszlaki mówią same za siebie, więc wychodzi na to, że w jej rolę wciela się Manni L. Perez.

Teraz gracze wzięli na warsztat Jasona. Wcześniej uważano, że mówimy o Bryanie Zampelli. Ten wrzucał na swojego Instagrama nawet bardzo intrygujące filmy nawiązujące do gry. Wygląda jednak na to, że te teorie nie są niczym potwierdzone. Sam aktor mógł tak naprawdę wykorzystać chwilowe zainteresowanie wokół swojej osoby.

Teraz gdy Troy Baker zdementował plotki o swoim angażu, natrafiono na niejakiego Gregory’ego Connorsa. Jak twierdzi serwis Game Rant, redaktorzy widzieli jego aktorskie portfolio, w którym Connors jednoznacznie przyznaje, że odgrywa “główną” rolę w grze od Rockstar Games z datą premiery wyznaczoną na 2025 rok. Jedyny zapowiedziany projekt studia na ten okres to właśnie GTA VI.

Czysto teoretycznie, Connors nie musi wcielać się w Jasona, ale może również odgrywać tego “głównego złego” w fabule. Na razie więcej informacji nie ma, więc radzę bezpiecznie podchodzić do tego typu plotek.

Źródło: Game Rant