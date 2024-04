Troy Baker jako Jason w GTA VI? Aktor odniósł się do plotek

Gracze pragną nowych informacji o GTA VI, niczym spragniony chce wody na pustyni. Nic zatem dziwnego, że w sieci pojawia się masa plotek dotyczących poszczególnych aspektów produkcji. Nie tak dawno jedna z nich dotyczyć miała aktora głosowego, który podobno wcieli się w rolę Jasona, jednego z dwójki protagonistów. Miał to być lubiany Troy Baker. Aktor postanowił odnieść się do plotek na swój temat.

Troy Baker w GTA VI? Aktor komentuje plotki z sieci

Nie możemy narzekać na brak plotek o nowej odsłonie kultowej serii, czyli GTA VI. Kiedy premiera, ile klatek na PS5 Pro, co będzie w grze — jako gracze na wiele pytań próbujemy sobie odpowiedzieć sami. Choć oczywiście często jest to tylko bujanie w obłokach, to nikt nie jest winny. W końcu to niezwykle wyczekiwana gra, stąd też tak wiele niepotwierdzonych przecieków, domysłów i tym podobnych. Nawet nowe logo Rockstar sugeruje niektórych rzeczy związane z produkcją.

Jedną z ciekawszych plotek w ostatnim czasie okazała się ta dotycząca aktora głosowego, który wcielić się ma w postać Jasona. Ten będzie jednym z dwójki protagonistów i wspólnie z Lucią ma wkroczyć do przestępczego półświatka Miami Vice City. Część graczy uznała, że w rolę aktora głosowego odgrywającego rolę Jasona ma wcielić się Troy Baker. Aktor do tej pory udzielał głosu m.in. Joelowi w The Last of Us czy Samo Drake’owi w Uncharted 4. Czy sam zainteresowany potwierdza te doniesienia? Cóż… Niekoniecznie:

On tam mówi jedno słowo! Mówi “zaufanie”. To jest lekcja percepcji – ludzie myślą i automatycznie to zakładają. Chcę, żeby ten facet, kimkolwiek jest, został doceniony za swoją pracę, bo jestem pewien, że będzie świetna. Troy Baker

Faktycznie, w dotychczas opublikowanym trailerze mężczyzna nie wypowiada zbyt wiele. To jednak nie przeszkodziło graczom twierdzić, że odkryli oryginalnego “posiadacza” głosu.

Więcej na temat GTA VI znajdziecie oczywiście tutaj.

Źródło: GamingBolt