Fani GTA VI oszaleli. Nie uwierzysz, gdzie szukają poszlak na temat gry

Nowy trailer GTA VI obiektem poszukiwań

Od premiery trailera GTA VI minął nawet niecały miesiąc, a fani już gorączkowo wyczekują kolejnych informacji od twórców gry. Chyba musimy ich zmartwić – za szybko to my się ich nie doczekamy. Premiera produkcji i tak została zapowiedziana na 2025 (przynajmniej!), dlatego nowe materiały mogą pojawić się w przyszłości, lecz bardziej mowa o szeroko rozumianym 2024 roku, nie zaś najbliższym tygodniu. Nie wszyscy godzą się na taki stan rzeczy. Doszło do tego, że rozpoczęto poszukiwania, cóż, nawet nie igły w stogu siana. Raczej przecieku tam, gdzie chyba go nie ma.

Na pewno kojarzycie poniższą grafikę z nadchodzącej odsłony serii Grand Theft Auto. Utrzymana w kolorystyce rodem z Vice City przedstawia dwójkę bohaterów i auto, które oberwało kilkoma pociskami. Teraz wyobraźcie sobie, że to właśnie te dziury od kul stanowić mogą (zdaniem niektórych) podpowiedź, dotyczącą daty drugiego zwiastuna produkcji:

Niektórzy uznali bowiem, że może to być informacja zapisana alfabetem Braille’a. Znalazło się kilku śmiałków próbujących odczytać zakodowany komunikat. Stosowny wątek pojawił się oczywiście na Reddicie, choć rzuca mało światła na całą sprawę.

Z jednej strony możemy się śmiać, w końcu dochodzi do sytuacji absurdalnych. Z drugiej jednak do tej pory znaleziono lub prawie-znaleziono kilka ciekawych szczegółów na temat gry. Część z nich może mieć faktyczne podłoże w planach Rockstar, jak choćby opaska dozoru elektronicznego na nodze głównej bohaterki. Czyżby eksploracja mapy miałaby zostać początkowo ograniczona? Jakiś dowód w tej sprawie jest.

Ostatecznie pewne jest tylko to, co jasno wynika z trailera — jak choćby miejsce akcji, losy głównej bohaterki czy to, że gra nie będzie brać jeńców. Nawet na długo przed premierą zdążyła kilka osób wkurzyć, czego przykładem jest, a jakże, Florida Joker.