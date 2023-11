Poznaliśmy konkretną datę zwiastuna GTA VI? Odliczanie może rozpocząć się już za chwilę

Nie bierzcie tutaj nic za pewnik, bo prócz faktu, że zwiastun dostaniemy, nie ma mowy o innych potwierdzonych informacjach. Gracze jednak mogą być w końcu spokojni, bo Rockstar oficjalnie potwierdził, że w pierwszych dniach grudnia podzieli się oczekiwanym materiałem. Fani jednak nie mogą zadowolić się wyłącznie tym, więc szukają każdego strzępka informacji mogącego wskazać, kiedy dokładnie pojawi się trailer.

Kiedy ten zwiastun GTA VI?

Odpowiedź na to pytanie nie jest pewna, ale istnieje spora szansa, że nie będzie to The Game Awards 2023. To byłaby bomba dla tego wydarzenia, ale producent serii GTA znany jest raczej ze swojej niezależności. YouTuber TGG specjalizujący się w contencie z Grand Theft Auto uważa, że zwiastun zostanie udostępniony już 1 grudnia 2023 roku.

Patrząc jednak na historię pokazów Rockstara, zakłada on tygodniowe odliczanie do materiału. Wtrącę się, bo uważam, że istnieje wręcz większa szansa na to, iż Rockstar nie pokaże nic przed trailerem, ale niech będzie. Jeden z użytkowników Reddita podzielił się teorią, zgodnie z którą logo i pierwsze sugestie dotyczące wideo mogą pojawić się już dzisiaj, jeżeli 1 grudnia to faktycznie data pokazu. Jego zdaniem przemawiają za tym potencjalna zimowa aktualizacja GTA Online w drugim tygodniu grudnia i tożsame wydarzenie w Red Dead Online. R* najpewniej chciałby przed tymi nowościami zapowiedzieć grę, aby nikt nie doszukiwał się informacji w plikach.

Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że widziałem jednego Redditora, który powiedział, że giełda jest zamknięta w weekendy, jeśli to prawda, możemy również wyeliminować 2, 3, 9 i 10 grudnia. Pozostają więc 1, 4, 5, 6, 7 i 8 grudnia. Jeśli jednak mamy wierzyć, że Rockstar nie zajmie się niczym w bezpośrednim sąsiedztwie TGA, możemy wyeliminować 6, 7 i 8 grudnia. Ponieważ kilka poprzednich DLC do GTAO również zostało zapowiedzianych w ciągu tygodnia, eliminuje to 5 grudnia, ponieważ osobiście uważam za mało prawdopodobne, aby ogłosili oba tego samego dnia, chyba że to DLC jest specjalnie związane z GTA VI. Pozostaje tylko: piątek 1 grudnia i poniedziałek 4 grudnia. – twierdzi Redditor

4 grudnia również, w jego opinii, można wyeliminować, no bo firma nie pokazuje gier na początku tygodnia. Także, wedle tej jakże naciąganej teorii, 1 grudnia to ta data.