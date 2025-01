GTA VI nie da rady działać w 60 fpsach na konsolach. Były pracownik nie ma wątpliwości

Jak tu żyć? Najbardziej wyczekiwana premiera w historii (albo jedna z najbardziej wyczekiwanych) może finalnie wcale nie dawać rady oferować pełnej płynności w wersji na konsole, a debiut na PC nie został nawet jeszcze potwierdzony…

GTA VI bez 60 fpsów

Mike York jest weteranem Rockstar Games, który w przeszłości pracował w dziale animacji w firmie. Teoretycznie zna on więc dewelopera na tyle dobrze, aby móc zgadywać, że GTA VI nie będzie oferowało 60 klatek na sekundę na konsolach obecnej generacji. Co więcej, nawet sami twórcy nieszczególnie zapewne celują w to, aby gra mogła zaskoczyć płynnością. Nadal to jednak domysły, o czym uprzedzam.

Nie sądzę, by początkowa wersja pojawiła się w 60 fps, chyba że uzyska te 60 fps dzięki upscalerowi AI, tak jak robi to PlayStation, chyba że pojawi się coś, co pomoże uzyskać te 60 fps. Nie sądzę, by udało się uzyskać 60 fpsów od razu na podstawowej konsoli. Na przykład PS5. Może PS5 Pro lub cokolwiek innego, ale nadal nie sądzę. – twierdzi deweloper w rozmowie z Kiwi Talkz

Istnieje więc, zdaniem twórcy, szansa na zbliżenie się do poziomu 60 fpsów w wydaniu na PS5 Pro, co zresztą idealnie pokrywałoby się z wcześniejszymi przeciekami. Wedle nich, PlayStation weszło w umowę z Rockstar Games, aby ekskluzywnie promować najnowszą część hitowej serii, a nawet i oferować zestawy właśnie z wydajniejszą wersją konsoli. Warto zaznaczyć, że w podobnym tonie wypowiadali się wcześniej technologiczni specjaliści z Digital Foundry. Zawsze istnieje szansa, że te wróżby okażą się po prostu błędne.

Źródło: PlayStation Lifestyle