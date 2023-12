Tak rusza się aktorka z GTA VI? Ma wcielić się w główną bohaterkę

GTA VI stało się już teraz gigantycznym hitem, choć oprócz wielu niesprawdzonych przecieków (jak choćby tego o długości rozgrywki) i oficjalnego trailera nie wiemy o grze nic. Fani nie są nawet pewni, kto wcieli się w główne role – Jasona i Lucii. Do tej pory seria GTA, jak i zresztą Red Dead Redemption także, odznaczały się stojącym na wyjątkowo wysokim poziomie dubbingiem. Aktorzy głosowi często nie są tam największymi gwiazdami, ale z pewnością stają się nimi, gdy tylko kolejna gra Rockstara zadebiutuje.

Aktorka z GTA VI twerkuje w internecie

Podobnie może być w przypadku Manni L. Perez, czyli domniemywanej aktorki, która ma wcielić się w Lucię. Czy to prawda? Wiele źródeł w internecie tak sądzi, a mają ku temu bardzo sensowne argumenty. Oprócz dość oczywistego podobieństwa i powiązań z innymi aktorami głosowymi Rockstara (jak i samym Rockstarem, bowiem wystąpiła w GTA V w nieznaczącej roli), jej głos brzmi niemal identycznie, jak głos na zwiastunie.

Teraz w sieci pojawiło się nagranie z aktorką, która jest na… treningu. Wiem, wiem, brzmi to niedorzecznie, ale z jakiegoś powodu stało się bardzo popularne. Też czuję się jak „creep” na siłowni, ale z kronikarskiego obowiązku zmuszony jestem do podzielenia się nagraniem. Dla wielu fanów stanowi ono także kolejny dowód na to, iż właśnie Perez to Lucia z GTA VI.

Manni L. Perez (alleged voice actor of Lucia from Gta 6) showing off her moves. pic.twitter.com/hAIaKHvS0p — Spark (@Sparklessmh) December 26, 2023

Aktorka za pośrednictwem swojej aktorskiej i internetowej działalności promuje zdrowy i sportowy tryb życia. Myślcie o tym, jak chcecie, ale dla mnie stanowi to niejako sugestię, iż może ona także w pełni wcielić się w Lucię. Oznacza to, iż Perez nie tylko podłoży jej głos, ale i ją „zagra”, w sesjach motion-capture. Nagranie z twerkującą aktorką wcale tego nie dowodzi, ale jednak jest to dość mocna sugestia.