Istnieje szansa, że poznaliśmy czas rozgrywki GTA VI. Krócej niż Red Dead Redemption 2

Szczegółów na temat GTA VI przybywa, choć kolejny raz przestrzegam, aby traktować je z przymrużeniem oka. Insider LegacyKillaHD wielokrotnie dawał znać, że względnie orientuje się w działaniach Rockstar Games. Jego specjalnością jest przedwczesne zdradzanie informacji na temat serii Grand Theft Auto i nie tylko. Od razu jednak zaznaczam, że jest on również YouTuberem i to nieco kontrowersyjnym (bazującym m.in. na clickbaitach), a jego niektóre przecieki wcale nie okazywały się trafione. Parę miesięcy temu twierdził, że twórcy GTA VI nie chcą pokazywać gry w tym roku, choć, jak wiadomo, na początku tego miesiąca dostaliśmy zwiastun.

GTA VI krótsze od Red Dead Redemption 2?

Mimo wszystko przekazane przez niego nowe informacje rozeszły się już echem w internecie. Wiele osób uważa, że źródła YouTubera są wiarygodne, ale przestrzegam przed zbytnim bazowaniem na podanych przez niego przeciekach. Istnieje szansa, że to czysty strzał lub… naprawdę zna się na rzeczy.

Twierdzi on bowiem, iż GTA VI ma wystarczyć na około 35-40 godzin rozgrywki. Sam jednak zaznacza, że to „możliwy” czas, a jedyne, co faktycznie słyszał, to fakt, iż gra nie będzie aż tak długa jak Red Dead Redemption 2, które wielu graczom zajęło nawet w okolicach 50, a nawet 60 godzin. To bardzo długa przygoda, nawet jeżeli skupimy się tylko na wątku głównym. Nowe GTA ma takie nie być, choć raczej nie trzeba się martwić.

It's not as long from what I heard. Probably 35-40 hours. — Michael (@LegacyKillaHD) December 23, 2023

Deweloperzy z pewnością nie poświęcili ostatnich wielu lat prac nad czymś, co zajmie nam jakieś 20 godzin, więc na pewno przygoda będzie dłuższa. Dla porównania – GTA V wystarcza na 30-35 godzin głównego wątku fabularnego. Rozsądnie jest więc uznać, iż „szóstka” znajdzie się pomiędzy „piątką”, a RDR2. Tylko że do tego nie trzeba wcale źródeł w Rockstar Games. Czy podane przez YouTubera informacje okażą się prawdziwe? No cóż, magia polega na tym, że… dowiemy się najpewniej dopiero za dwa lata, jak nie później.