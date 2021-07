Samochody w GTA Online na PS5 i Xbox Series z ekskluzywnymi ulepszeniami

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Samochody z GTA Online do GTA V zyskają ekskluzywne dla PS5 i Xbox Series nowości. Rockstar zapowiada drobne next-genowe funkcje.

Znamy już datę premiery GTA V i Online na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Wciąż jednak brakuje nam konkretów na temat większych nowości. Nie zobaczyliśmy nawet rozgrywki i Rockstar Games wciąż milczy.

Najwyraźniej firma uznała, że pora uchylić rąbka tajemniczy przed graczami. Ujawniono, że w GTAO na PS5 i Xbox Series pojawią się ekskluzywne ulepszenia do samochodów. Będą one niejako połączone z letnią aktualizacją gry, która skupi się na tuningu.

Ponadto, gdy GTAO zostanie uruchomione na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S pod koniec tego roku, wybrane pojazdy będzie można usprawnić dzięki nowym ulepszeniom prędkości i nie tylko. Te specjalne ulepszenia będą dostępne wyłącznie w wersjach Grand Theft Auto V na PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Czekajcie na więcej szczegółów. – czytamy we wpisie Rockstar Games

Oczywiście pamiętajmy, że to nie jedyne nowości zmierzające do gry. Wersja na next-geny ma zaoferować chociażby dużo ładniejszą oprawę. Co więcej, jak już wspominałem, Rockstar wciąż nie powiedziało nam wszystkiego.

Przypuszczam, że niedługo zobaczymy odświeżony tytuł w akcji. Od premiery dzieli nas już przecież raptem parę miesięcy. Rockstar lubi być tajemnicze, ale najwyższa pora na konkretny pokaz odnowionego GTA V.