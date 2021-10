Odświeżone GTA: The Trilogy wyprze oryginały ze sklepów już dziś. Ostatnia chwila na zakup

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Odświeżona trylogia Grand Theft Auto powoli zmierza do graczy. Rockstar Games ogłosiło, że GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zastąpi w sklepach klasyczne odsłony serii.

Oznacza to, że nie kupimy już starszych wersji GTA III, Vice City i San Andreas w cyfrowych wydaniach. W chwili publikacji tego artykułu są one jeszcze dostępne do kupienia w sklepach Steam, Rockstar Games oraz PlayStation Store. Dodatkowo wszystkie te tytuły powinny być dostępne w sklepach z kluczami do gier, choć nie wiadomo, czy te również nie zostaną wycofane.

Niezremasterowane GTA: The Trilogy ma zniknąć ze sklepów już dziś, czyli 11 października. W późniejszym terminie zestaw zostanie zastąpiony przez GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Dla graczy oznacza to tyle, że będą musieli zaopatrzyć się w najpewniej dużo droższe wydanie gier. Nie wiemy jeszcze, czy wydawca zaoferuje darmową lub stosunkowo tanią aktualizację gier dla posiadaczy oryginałów. Patrząc na poprzednie ruchy Take-Two, raczej w to wątpię. Przypomnę też w tym miejscu, że GTA V w wersji na next-geny jest sprzedawane w cenie zupełnie nowej gry. Nie spodziewałbym się więc specjalnej oferty dla posiadaczy GTA: The Trilogy. Kto wie, może miło się zaskoczymy.