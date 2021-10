GTA: The Trilogy – The Definitive Edition oficjalnie zapowiedziane przez Rockstar Games!

Stało się! Rockstar Games oficjalnie zapowiedziało GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Gra zadebiutuje w 2021 i w 2022 roku na wielu wiodących platformach. Co zaoferuje odnowiona trylogia i czego mogą spodziewać się gracze?

Dziś na Twitterze pojawił się poniższy wpis. Rockstar Games zateasowało odnowioną trylogię, o której od dawna spekulowało się w sieci. Wygląda na to, że masa ostatnich plotek potwierdziła się. Rzućcie okiem na ten drobny smaczek.

W pierwszej turze The Definitive Edition zadebiutuje jeszcze w 2021 roku na Nintendo Switch, PS4, PS5, PC (Rockstar Games Launcher), Xbox One i Xbox Series X|S. W 2022 ukaże się wersja na urządzenia z systemami Android i iOS. Na ten moment nie są znane dokładniejsze daty, jednakże Rockstar zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach dowiemy się wszyscy o większej liczbie szczegółów.

W skład zbiorówki oczywiście wejdzie kultowe już GTA III, GTA Vice City i GTA San Andreas. Uwaga, niebawem Rockstar Games zacznie usuwać z dystrybucji cyfrowej klasyczne wersje wymienionych tytułów. Jeśli chcecie je nabyć, rekomenduję się pospieszyć z zakupem. Warto jednak zainteresować się GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, ponieważ twórcy zaimplementowali w nim „ulepszenia graficzne i nowoczesne usprawnienia rozgrywki”. Obiecano również, że „zachowano klasyczny wygląd i klimat oryginałów”.

Pod powyższym tweetem Gwiazda Rocka nawiązała do zbliżającego się 20-lecia trzeciego GTA. To odbędzie się 22 października obecnego roku. Czy to właśnie wtedy producent cyklu Grand Theft Auto podzieli się większą dawką informacji? Jest to wysoce prawdopodobne.