San Andreas z GTA The Trilogy The Definitive Edition już do pobrania dla posiadaczy jednej konsoli

GTA The Trilogy The Definitive Edition jawi się niezwykle intrygująco, ale wciąż nie dostaliśmy porządnego zapisu z rozgrywki. Mimo to grę można już pobierać.

A przynajmniej uczynią to posiadacze Xbox’ów z aktywną subskrypcją Xbox Game Pass.

GTA The Trilogy The Definitive Edition do pobrania

Jak już pisaliśmy wcześniej, niektóre odświeżone części serii GTA ukażą się „niemal” za darmo. Mowa o GTA III, które niedługo po premierze trafi do PlayStation Now (dokładnie nastąpi to 7 grudnia). San Andreas przeznaczone zostało dla subskrybentów Xbox Game Pass. Chętnie na wypróbowani części zremasterowanej trylogii już teraz mogą pobierać pliki z grą!

A przynajmniej takie rewelacje pojawiły się w internecie. Konto GTANet poinformowało na Twitterze, że niektórzy użytkownicy Xbox’a, którzy posiadają wykupioną subskrypcję XGP, już teraz mogą wstępnie pobierać pliki San Andreas. Wydaje się to naprawdę wczesne – w końcu produkcja zadebiutuje 11 listopada. Jest to dziwne, tym bardziej że do tej pory nie dostaliśmy żadnego gameplay’u.

Users report that #GTATrilogy San Andreas is now up for preload (21 GB) for the Xbox Game Pass.



Thanks El Dorado on @GTAForums https://t.co/Wmm7EF36fi pic.twitter.com/qXdAPV4iF2 — GTANet (@GTANet) November 4, 2021

Łącznie do pobrania jest 21,74 GB. Jak już wcześniej informował Rockstar, cała paczka ma ważyć około 49 GB. Oczywiście udostępnienie samego San Andreas dla użytkowników z aktywnym XGP jest świetną okazją, aby ci nie musieli kupować „kota w worku”.

W tym miejscu znajdziecie wagę plików każdą grą na Nintendo Switch oraz Xbox, tutaj zaś pisaliśmy o tym, ile miejsca powinni przygotować posiadacze konsoli Sony. GTA The Trilogy zadebiutuje również na PC, a w późniejszym terminie – na urządzeniach mobilnych.