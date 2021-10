Znamy rozmiar GTA The Trilogy The Definitive Edition. Na Xbox zajmuje tyle, co dwie wersje na Switch

Znamy pierwsze szczegóły na temat wolnej przestrzeni, jakiej na naszych dyskach będzie potrzebować GTA The Trilogy The Definitive Edition. Posiadacze Xboxów powinni szykować dwukrotnie więcej wolnej przestrzeni niż właściciele Switcha.

Odświeżona trylogia trzech pierwszych trójwymiarowych odsłon GTA zbliża się do nas wielkimi krokami. Pojawiły się nowe szczegóły.

GTA The Trilogy The Definitive Edition – ile potrzebujemy miejsca?

Po pierwszym pokazie w postaci trailera, a później kolejnych informacjach w sprawie nowych-starych odsłon GTA, fani są podzieleni. Niektórzy narzekają na różnego rodzaju aspekty, a inni są nieco bardziej zadowoleni tym, jak wygląda trylogia.

Niemniej różnice są widoczne, choć niekoniecznie może aż takie, na jakie wielu fanów czekało. Niemniej GTA The Trilogy zapowiada się naprawdę nieźle. W internecie pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące wolnej przestrzeni, jaką musimy szykować na dyskach twardych.

Zdawać by się mogło, że GTA The Trilogy po liftingu nie będzie zbyt „pamięciożerne”. Gra w wersji na Switcha zajmie dokładnie 25.5GB, ale dotyczy to wszystkich trzech odsłon. Nie jest to przesadnie dużo, ale jak na produkcję na Switcha – naprawdę sporo.

Choć deweloperzy nie podzielili się szczegółami, wersja na Xboxy zaoferuje lepszą grafikę, więcej szczegółów i wyższą rozdzielczość. Podpowiada nam to nie tylko zwykły instynkt, ale też wymagania. Wedle nich GTA The Trilogy The Definitive Edition na konsole od Microsoftu zajmie 49GB, z czego Grand Theft Auto III – The Definitive Edition waży 8 GB, Vice City – The Definitive Edition to 14 GB, a San Andreas – The Definitive Edition 27 GB.

Nie znamy jednak szczegółów na temat wersji na konsole PlayStation. Możemy spodziewać się, że zajmie ona podobnie lub dokładnie tyle samo, co ta przeznaczona na Xboxy. Przypominam, że premiera paczki nastąpi już 11 listopada.