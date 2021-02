Rockstar nie zapomina o GTA Online. Takich zniżek dawno nie było

Rockstar Games nie odpuszcza z przyciąganiem graczy do GTA Online. Jeśli zajrzycie do trybu w tym tygodniu, będą tam na was czekały kolejne bonusy i oferty specjalne.

Co tydzień amerykański producent udostępnia w GTA Online nowe bonusy. Dzięki temu fani produkcji mają okazję zgarnąć pojazdy po niższej cenie czy skorzystać ze zniżek na rozkręcenie biznesu. Oto, co będzie czekało na was, gdy tym razem wpadniecie do świata GTA Online.

To głównie rabaty na nieruchomości oraz pojazdy (m.in. samoloty i helikoptery). Oto lista zniżek:

Kluby nocne – 40 procent

Odnowy klubów nocnych – 30 procent

Ocelot Swinger – 40 procent

Albany Roosevelt – 40 procent

Albany Roosevelt Valor – 40 procent

Buckingham Luxor – 40 procent

Buckingham Luxor Deluxe – 40 procent

Buckingham Swift – 40 procent

Buckingham Swift Deluxe – 40 procent

Ponadto w tym tygodniu gracze otrzymają bonifikatę w postaci 3x GTA$ i RP za zwycięstwo w turbodoładowanym drużynowym deathmatchu i trybie adwersarza. Za prośby DJ-ów tytuł oferuje podwójną premię. Natomiast w kasynie będzie można wygrać samochód Vapid Dominator GTX.

GTA Online – stare, ale…

GTA V zadebiutowało wraz z modułem sieciowym w 2013. Siedem lat to kawał czasu. A jednak tytuł wciąż ma się dobrze – zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o ogromnym sukcesie GTA Online. Ci, którzy myśleli, że tryb online ma już lata świetności za sobą, mogą być rozczarowani: okazało się, że w 2020 na serwerach sieciowego GTA pojawiło się więcej graczy niż w poprzednich latach.

Mało który tytuł może poszczycić się taką żywotnością – osobiście trudno byłoby mi wskazać produkcję, która prawie dekadę po premierze byłaby równie popularna. To, że wciąż jest tu co robić, można przypisać ulepszeniom i dodatkom, jakie nieustannie serwują fanom autorzy z Rockstar Games.

Duży update z nową lokacją

Dla przykładu w grudniu producent wydał gigantyczną aktualizację do GTA Online o nazwie Cayo Perico Heist. Przede wszystkim update poszerzył mapę gry o zupełnie nową lokację: wzorowaną na Bahamach tytułową wyspę Cayo Perico. Oprócz tego otrzymaliśmy też trochę nowych pojazdów i broni.

Długoletnie przeciąganie żywotności GTA V i jej modułu sieciowego może irytować – według niektórych piątka już dawno powinna ustąpić miejsca kolejnej odsłonie serii. Rockstar Games idzie jednak w zaparte. W rezultacie na temat GTA VI nie wiemy jeszcze nic konkretnego. Zamiast tego producent woli wciąż dodawać nową zawartość do tego, co stworzył dawno temu – i zarabiać na mikrotransakcjach.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.