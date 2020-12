GTA Online Cayo Perico Heist – co dodaje nowa aktualizacja?

GTA Online Cayo Perico Heist to największa aktualizacja do modułu sieciowego GTA V. Oto, co Rockstar Games zawarło w nowym DLC.

Grand Theft Auto Online nie przestaje się rozwijać i Rockstar ponownie wzbogacił grę o sporą aktualizację. Tym razem nie jest to jedynie nowy napad, a coś znacznie większego.

Po pierwsze, samo Cayo Perico Heist wprowadza do gry zupełnie nową lokację – tytułowe Cayo Perico. Dostaniemy się na nią dzięki łodzi podwodnej, która działa podobnie do dodanego do gry jakiś czas temu jachtu. Nie możemy nią sterować, ale służy za swoistą bazę wypadową, którą można ulepszać. Oczywiście „pojazd” musimy zakupić za wewnątrzgrową walutę.

Customization for the Submarine



You can add a new mini subamine inside!#GTAOnline #TheCayoPericoHeist pic.twitter.com/xhAAfVquNo — GTA GFX (@GTAGFX) December 15, 2020

Do tego Rockstar pokusił się o wprowadzenie trzech nowych broni:

Pistolet Perico

Karabin wojskowy

Strzelba bojowa

Czym jednak byłoby GTA bez zastrzyku świeżych pojazdów. Tych jest naprawdę sporo:

Terenówka Vapid Winky

Łódź patrolowa Kurtz 31

Samolot RP-86 Alkonost

Niewykrywalny helikopter Aniihilator

Amfibia sportowa Pegassi Toreador

Motorówka Shitzu Longfin

Helikopter Sparrow

Mała łódź podwodna Kraken Avisa

Gokart Dinka Veto

Do tego dodano dwie stacje radiowe: K.U.L.T. 99.1 FM i Still Slipping. Co ciekawe, do wirtualnych sklepów z ubraniami trafiły dwie nowe marki odzieżowe, z czego jedna – MISBHV ma swoje korzenie w naszym kraju.

Nowej treści jest więc naprawdę sporo i chyba każdy fan GTA Online będzie z niej zadowolony. Aktualizację możecie pobierać już teraz.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.