Rockstar zakończy wsparcie GTA Online i paru innych gier na części konsol. Znamy terminy

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Mamy smutną wiadomość dla posiadaczy starszych konsol PlayStation i Microsoftu. Tryby sieciowe takich hitów jak GTA Online, L.A Noire i Max Payne 3 za niedługo przestaną być wspierane przez Rockstar Games na PS3 i Xbox 360.

Jak możemy się dowiedzieć z oficjalnego FAQ wydanego przez wspomniane studio, w kolejnych miesiącach deweloperzy wyłączą wsparcie dla wymienionych powyżej gier. Dotyczy to tylko i wyłącznie wersji stworzonych z myślą o trzecim PS-ie i drugim Xboxie. Bez wątpienia może się to wielu graczom nie spodobać. Sam posiadam w gronie moich znajomych osoby, które nie przesiadły się na nowsze maszyny i czasem siadają do swoich konsol siódmej generacji.

Tak prezentuje się harmonogram:

GTA Online na PlayStation 3 i Xbox 360

16 września 2021 r.

– Karty Rekinów do GTA Online w wersjach na konsole PlayStation 3 i Xbox 360 nie będą już sprzedawane.

– Karty Rekinów do GTA Online w wersjach na konsole PlayStation 3 i Xbox 360 nie będą już sprzedawane. 16 grudnia 2021 r.

– Usługi GTA Online dla wersji PlayStation 3 i Xbox 360, w tym śledzenie statystyk na stronie internetowej za pośrednictwem Rockstar Games Social Club, nie będą już dostępne.

– Usługi GTA Online dla wersji PlayStation 3 i Xbox 360, w tym śledzenie statystyk na stronie internetowej za pośrednictwem Rockstar Games Social Club, nie będą już dostępne. – Tryb GTAV Story Mode dla PlayStation 3 i Xbox 360 nie będzie dostępny.

L.A. Noire na PlayStation 3 i Xbox 360

16 września, 2021 r.

– Usługi sieciowe dla wersji na PlayStation 3 i Xbox 360, w tym śledzenie statystyk na stronie za pośrednictwem Rockstar Games Social Club, nie będą już dostępne.

– Tryb fabularny L.A. Noire na PlayStation 3 i Xbox 360 pozostaje bez zmian.

Max Payne 3 na PlayStation 3 i Xbox 360

16 września, 2021 r.

– Usługi sieciowe dla wersji na PlayStation 3 i Xbox 360, w tym śledzenie statystyk na stronie za pośrednictwem Rockstar Games Social Club, nie będą już dostępne.

– Tryb opowieści Max Payne 3 na PlayStation 3 i Xbox 360 nie będzie dostępny.

Na najczęściej zadawane w tym temacie pytania odpowiedziano we wspomnianym FAQ, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim, jeżeli mielibyśmy jakieś wątpliwości. Choć informacja jest dosyć świeża, nie zdziwię się, jeżeli w ciągu najbliższych godzin w internecie odnajdziemy masę negatywnych komentarzy o zaistniałej sytuacji. GTA Online jest niezwykle popularną grą i nie ma tygodnia, abyśmy nie znaleźli ciekawych nagrań z tej produkcji. Bardzo możliwe, że Rockstar na bazie swoich statystyk stwierdził jednak, że czas zakończyć wsparcie. Nie zdziwiłbym się, jeżeli taki tak rzeczywiście jest.