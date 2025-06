Marzenie graczy o powrocie klasyków z PlayStation 3 do nowoczesnych konsol wciąż tli się w tle. Mimo że PS Plus Premium miało być platformą do wskrzeszenia kultowych tytułów, rzeczywistość jest mniej imponująca — biblioteka gier z PS3 praktycznie stoi w miejscu od czasu startu usługi.

PS Plus Premium a klasyki – co planuje Sony?

W nowym wywiadzie z Game File, Nick Maguire z Sony zapewnia, że temat nie jest zamknięty: „Nie wykluczamy ich. Szanse są.” To jednak nie zapowiedź nowej fali tytułów, a raczej sposób na uspokojenie fanów. Gracze, którzy liczyli na powrót takich legend jak GTA IV czy Metal Gear Solid 4, nie dostali jasnej deklaracji, że to kiedykolwiek nastąpi.

Sony ma własny zespół zajmujący się emulacją gier retro, ale gry z PS3 wciąż działają tylko przez streaming, i to wyłącznie te, które wcześniej były dostępne w PS Now. Każda nowa gra wymaga dodatkowej pracy oraz uzgodnień z wydawcami. Maguire przyznaje, że proces trwa znacznie dłużej niż w przypadku tytułów z PS4 czy PS5. Warto mieć to na uwadze gdy liczymy na debiut konkretnych pozycji. To w rzeczywistości wcale nie jest takie proste, jak niektórzy uważają.

Dużym problemem wśród fanów wydaje się być także rotacja gier w katalogu. Kiedy Sony usuwa z usługi takie tytuły jak Resistance: Fall of Man zaledwie po kilku miesiącach, tłumaczy to „odświeżaniem katalogu”. Problem w tym, że zamiast rotacji, gracze widzą stagnację. Liczba nowości retro wynosi… jedną grę miesięcznie.

W skrócie: Sony nie zamyka drzwi przed grami z PS3, ale póki co tylko przez nie wygląda. Fani retro chcieliby czegoś więcej niż ogólników — najlepiej konkretów, dat i powrotu gier, których nie da się dziś legalnie zagrać nigdzie indziej.

Źródło: pushsquare.com