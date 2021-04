GTA 4 odświeżone w 100%? Ambitny projekt już powstaje, pobierajcie

GTA 4 ma dostać modyfikację, która wymieni wszystkie tekstury w grze na odpowiedniki HD.

GTA 4 to wciąż doceniana przez fanów serii część, która przez wielu jest uważana nawet, pod niektórymi względami, za lepszą od Grand Theft Auto 5.

Niestety nie da się ukryć, że pod względem grafiki „czwóreczka” jednak już nie domaga. Rockstar pracuje nad wersją next-genową GTA 5, a tymczasem przy wizualnym odświeżaniu GTA 4 siedzą fani.

GTA 4 – mod na grafikę z teksturami 4K

Choć modyfikacji poprawiających GTA 4 powstało sporo, wciąż planowane są kolejne. Świeżym i ciekawym projektem jest HD Texture Pack od modera posługującego się pseudonimem Allaga. Postanowił on wymienić dosłownie wszystkie tekstury w grze na wersje HD. Pracy sporo, ale nie musimy długo czekać na pierwsze efekty.

Mod będzie oddawany graczom w częściach i pierwsza z nich już jest do pobrania! Zawiera ona poprawione tekstury, w rozdzielczości 4K, dla wybranych budynków oraz postaci.

Żeby zobaczyć efekt zmian, moder sporządził filmik porównujący grę bez zainstalowanego moda oraz po jego instalacji. Spójrzcie na poniższy materiał:

Trzeba przyznać, że Grand Theft Auto 4 z nowymi teksturami wygląda znacznie lepiej, a przy tym zachowuje klimat i kolorystykę oryginału. Wystawy sklepowe są „ostre jak żyleta”, a cegiełki kamienic w końcu nie mienią się w oczach.

Nie wiadomo, kiedy zobaczymy kompletny projekt HD Texture Pack od Allaga. Wszystko przez to, że przerobienie całej gry na 4K to jednak spore wyzwanie. Autor moda chce również zająć się ulepszeniem wszystkich efektów w czwartym GTA.

Trzymamy kciuki za szybkie ukończenie i podrzucamy Wam link do już gotowej paczki. Instalacja jest banalna. Należy pobrać plik i podmienić go pod ścieżką C: \ Grand Theft Auto IV \ pc \ data \ maps \ manhat.

Znacie jakieś inne porządne mody do Grand Theft Auto 4? Z jakich korzystacie i polecacie zainstalować? Czekamy na komentarze i Wasze typy.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.