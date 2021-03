GTA V na next-geny nie będzie prostym portem. Wydawca ma bardziej ambitne plany

Szef Take-Two potwierdził, że port GTA V na next-geny jest czymś więcej niż zwykłym portem. Rockstar podobno szykuje coś bardzo interesującego.

Fani GTA Online, którzy zaopatrzyli się już w nową generację konsol, z wytęsknieniem czekają na nową wersję gry. Póki co po sieci krążą pogłoski, jakoby Rockstar miał opóźnić premierę portu.

Okazuje się, że opóźnienia są uzasadnione. Szef Take-Two zdradził, że deweloperzy pracują nad znacznym odświeżeniem gry.

Strauss Zelnick został zapytany na konferencji Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference o strategię wydawcy. Dotyczyło ono remasterów, które rzekomo miałyby się stać istotnym elementem w przyszłości firmy.

Okazuje się, że Take-Two raczej nie zamierza bazować na odświeżeniach. Firma traktuje je nieco inaczej i stroni od standardowych portów. Co ciekawe, za przykład posłużyło tutaj GTA V. Rockstar rzekomo pracuje nad szerszym ulepszeniem znanego graczom doświadczenia.

Poniżej znajdziecie fragment rozmowy, której transkrypcję spisało VideoGamesChronicle.

Nie jestem pewien, czy będzie to większa część strategii. Remastering zawsze był jednak pewną częścią naszej strategii. Robimy to inaczej niż konkurencja – nie tylko przenosimy tytuły, ale poświęcamy czas na to, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by tytuł był inny dla nowego wydania, dla nowej technologii, na którą go wypuszczamy.

Świetnie poradziliśmy sobie na przykład z serią Mafia, a Grand Theft Auto wchodzi teraz w trzecią generację, co jest niesamowite. Było wyznacznikiem standardów, gdy zostało wprowadzone na rynek, kontynuowało je w drugiej generacji, zobaczymy jak GTA poradzi sobie w następnej generacji. Oczywiście jestem przekonany, że Rockstar dostarczy nam wspaniałych wrażeń, ale nie da się tego zrobić, jeśli robimy zwykły port.

– skomentował Strauss Zelnick na konferencji